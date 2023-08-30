هتشوفوا مني وش تاني| مصطفى كامل يهدد عمر كمال وحمو بيكا.. وانخفاضات تضرب سوق الذهب| أخبار تهمك

تناولت برامج الـ توك شو خلال الساعات الماضية، العديد من القضايا والموضوعات المهمة، نرصد لكم أبرزها خلال التقرير التالي:

انخفاضات تضرب سوق الذهب وعيار 21 بـ2210 جنيهات

يبحث الكثير من المواطنين خلال الفترة الأخيرة عن أسعار الذهب بشكل يومي؛ بسبب ما تمثله قيمة الذهب من أهمية لدى المواطنين كونه استثمارا وملاذا آمنا وصاحب قيمة اقتصادية عالية، حيث شهدت أسعار الذهب خلال الفترة الماضية استقرارًا ملحوظًا؛ ولكن هذه الفترة يشهد تحركات جديدة ، حيث بعد أن وصل عيار 18 لـ أكثر من 2000 جنيه خلال الأيام الماضية، سجل اليوم 1894 جنيها، وعيار 21 سجل 2210 جنيهًا، بعد أن وصل من قبل إلى 2800 جنيه، حيث تقارب قيمة الانخفاض الـ600 جنيه.



ضريبة الشهرة.. تفاصيل طلاق علياء بسيوني وأحمد سعد

عرضت قناة العربية تقرير فيديو بعنون "شكرا على خراب بيتنا".. حيث هاجمت زوجة أحمد سعد الفنان بعد الطلاق.



تراجع جديد يضرب أسعار الذهب.. وهذا سعر عيار 21 الآن

قدمت الإعلامية هند النعساني ، تقريراً عن أسعار الذهب، اليوم الأربعاء 30 أغسطس 2023، خلال برنامج “صباح البلد”، والذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي “أحمد حمدي”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"

هتشوفوا مني الوش التاني.. مصطفى كامل يهدد عمر كمال وحمو بيكا بالشطب

كشف الفنان مصطفى كامل نقيب الموسيقيين، تفاصيل التحقيق مع الثنائي عمر كمال وحمو بيكا، بعدما ظهرا في فيديو يرددان أغنية “أنتي معلمة” ولكن بعد تحريف كلماتها الأصلية، ويقولان: "أنتي معفنة".



خلال 24 ساعة| عالم الزلازل الهولندي يحذر من أمر مرعب.. فيديو

عرضت العربية تقرير فيديو بعنوان: “نبوءة جديدة مرعبة لـ عالم الزلازل الهولندي: قوته 8 ريختر”.



إقبال غير عادي.. أكثر من 30 دار نشر بمعرض الكتاب بالسويس



كشف عبد المنعم محمود حلاوة، مدير عام فرع ثقافة السويس، تفاصيل إفتتاح وزيرة الثقافة معرض الكتاب بالسويس في دورته الأولى بمشاركة 40 ناشرا.

منتخب مصر يفوز على نظيره المكسيكي 72/100 بكأس العالم لكرة السلة|تفاصيل

قال عمرو مصيلحي، رئيس لجنة المنتخبات بالاتحاد المصري لكرة السلة: "الاتحاد بذل مجهودًا كبيرًا مع منتخبنا الوطني لكرة السلة رجال"، مشيرًا إلى أنه وفر كل الدعم، إضافة إلى وزارة الشباب والرياضة.

الصين تخصّص مكافأة مالية للشباب للزواج في سن مبكرة .. تفاصيل

عرضت قناة العربية تقرير فيديو بعنوان: "مكافأة مالية للشباب للزواج في سن مبكرة، بالصين".



الصين تدعو إلى ضمان سلامة رئيس الجابون

دعت الصين، اليوم الأربعاء، جميع الأطراف في الجابون إلى ضمان سلامة الرئيس علي بونجو أونديمبا، بعد إعلان مجموعة من الضباط العسكريين الإطاحة به ووضع حد للنظام الحالي، في الدولة الواقعة غرب إفريقيا، حسبما ذكرت "القاهرة الإخبارية".



مدرب تنس فرنسي يعتدي على لاعبة تونسية لمدة 3 سنوات.. تفاصيل

عرضت قناة العربية تقرير فيديو بعنوان " شجاعة سليمة صفر.. قصة التعدي على لاعبة التنس التونسية على يد مدربها".

أشرق عقبة يكشف مدي فعالية الأدوية واللقاحات مع المتحورات الجديدة من أوميكرون



قال الدكتور أشرف عقبة، رئيس قسم المناعة بجامعة عين شمس، إن المهيمن على أعداد الإصابات الأن هي المتحورات الحديثة من أوميكرون، مشيرا إلى أنها تميزت من أن أعراضها بسيطة، أى معظمها أعراض تشبه البرد والأنفلونزا، من ارتفاع بسيط فى درجات الحرارة وألام فى العضلات وسيلان الأنف وإحتقان الحلق وكحة خفيفة، ولكن لا يصيب الجهاز التنفسي السفلي.

ابنة الفنان الراحل عادل خيري: حسن يوسف ومحمد عوض كانا أقرب الفنانين لوالدي



‏قالت عطية خيري، ابنة الفنان الراحل عادل خيري، إن مسرح الريحاني كان أسرة وكانوا يعرفون بعضهم جيدا ولم ينفصلوا وكانوا عصبة من الفنانين والشخصيات العبقرية.