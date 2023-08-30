منتخب مصر يفوز على نظيره المكسيكي 72/100 بكأس العالم لكرة السلة|تفاصيل

قال عمرو مصيلحي، رئيس لجنة المنتخبات بالاتحاد المصري لكرة السلة: "الاتحاد بذل مجهودًا كبيرًا مع منتخبنا الوطني لكرة السلة رجال"، مشيرًا إلى أنه وفر كل الدعم، إضافة إلى وزارة الشباب والرياضة.

وأضاف رئيس لجنة المنتخبات بالاتحاد المصري لكرة السلة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر فضائية “الأولي”، أن هدف مدرب المنتخب تحقيق مكسب في هذه المجموعة، معقبًا: "لعبنا مباراة مميزة ضد ليتوانيا رغم فارق المستوى الكبير، ففي هذه البطولة نلعب ضد مدارس مختلفة، وحققنا فوزًا على المكسيك بنتيجة 100 /72".

وتابع رئيس لجنة المنتخبات بالاتحاد المصري لكرة السلة: "التأهل إلى كأس العالم إنجاز لهذه المجموعة من اللاعبين، والمنافسات في أفريقيا قوية جدًا، ونحمد الله أننا حققنا هدفنا، وكان لدينا هدف هو التأهل إلى دورة الألعاب الأوليمبية المقبلة".