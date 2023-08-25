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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بالتعاون مع NBA.. مافين تستضيف عطلة نهاية الأسبوع لكرة السلة

صدى البلد

نظمت NBA Africa ومافين، عطلة نهاية أسبوع NBA التي جمع بين كرة السلة وأسلوب الحياة والمقام لأول مرة والذي تستضيفة مصر وأقيم الحدث في الساحل الشمالي .

وتضمن الحدث بطولة كرة السلة 3X3 (ثلاثة على ثلاثة)، وعروض موسيقية مباشرة،  وفعالية Jr. NBA للشباب والفتيات.

توج حمود كولا بلقب بطولة NBA 3X3 للرجال، بينما فازت سمر مون ببطولة السيدات.  وكان من أبرز الأحداث في نهاية الأسبوع، عروض الفرق الموسيقية المصرية "We Are Good Space" و "ديسكو مصر".

وقال محمد عبد المطلب سليمان، نائب رئيس NBA افريقيا ومدير مكتب NBA مصر: "نحن ممتنون لـ مافين لدعمهم.. نود أن نشكر جميع الفرق المشاركة التي سافرت إلى الساحل الشمالي للمشاركة في هذا الحدث.

وأضاف: "الدمج بين كرة السلة ونمط الحياة والترفيه حدث طوال نهاية أسبوع NBA لأولمرة.  نتطلع إلى جلب المزيد من أحداث NBA إلى مصر، حيث نواصل توسيع شعبية وانتشار الدوري في جميع أنحاء البلاد".

NBA

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NBA مافين NBA Africa كرة السلة مصر الساحل الشمالي

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