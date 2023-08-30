مدرب تنس فرنسي يعتدي على لاعبة تونسية لمدة 3 سنوات.. تفاصيل

عرضت قناة العربية تقرير فيديو بعنوان " شجاعة سليمة صفر.. قصة التعدي على لاعبة التنس التونسية على يد مدربها".

وجاء في التقرير أن اللاعبة سليمة صفر، تحدثت عن واقعة التعدي عليها وهي طفلة، وذلك بعد مرور 34 عامًا على تلك الجريمة.

وأوضحت القناة أن اللاعبة تعتبر من أفضل 100 لاعبة تنس بالعالم، وقالت إنها تعرضت لـ التحرش في عمر الـ 12 عامًا على يد مدربها الفرنسي جاكيخى كمري.

وكشفت القناة أن عملية الاغتصاب والتحرش استمرت على مدار ثلاث سنوات، وأن لا أحد كان يعلم بما حدث.

وتابعت القناة :" انها اللاعبة ظلت مترددة طوال فترة طويلة الحديث عن هذا الأمر، ولكن في النهاية قررت الحديث حتي لا يخاف أي لاعبة من هذا الأمر".