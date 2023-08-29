هنا جودة تتوج ببطولة كرواتيا لناشئات تنس الطاولة

توجت هنا جودة لاعبة منتخب مصر لتنس الطاولة ببطولة كرواتيا للناشئات تحت 17 عامًا، والتي تقام في الفترة من 28 أغسطس وحتى 3 سبتمبر المقبل.

وفازت هنا في المباراة النهائية على الألمانية ميا جريسيل بنتيجة ثلاثة أشواط نظيفة في منافسات تحت 17 عامًا.

وتفوقت الفتاة المعجزة في جميع أشواط المباراة، حيث تقدمت في الشوط الأول بنتيجة 11–9، وواصلت تقدمها في الشوط الثاني بنتيجة 11–8، قبل أن تحسم المباراة بالتفوق في الشوط الثالث والأخير بنتيجة 15–13.

وعبرت البطلة المصرية عن سعادتها بالفوز ببطولة كرواتيا، حيث كتبت عبر صفحتها الشخصية على فيسبوك: "الحمد لله حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه .. ذهبية بطولة كرواتيا للناشئات تحت 17 سنة."

ومن المقرر أن تشارك هنا جودة في منافسات تحت 19 سنة، حيث تستهل مشوارها غدًا بمواجهة التشيكية هيلينا سوميروفا في دور الـ 32.