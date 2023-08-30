خلال 24 ساعة| عالم الزلازل الهولندي يحذر من أمر مرعب.. فيديو

عرضت العربية تقرير فيديو بعنوان :" نبوءة جديدة مرعبة لـ عالم الزلازل الهولندي: قوته 8 ريختر".

وجاء في التقرير أنه بعد فترة من الهدوء عاد عالم الزلازل الهولندي فرنك هوجربيتس، لتحذيراته المرعبة.

وكشف التقرير أن عالم الزلازل الهولندي، يحذر من زلزال قد تتخطى قوته 8 ريختر، وحذر من أن الأرص تسير ببطء، بين كوكبي المريخ نبتون.

وأوضح التقرير أن عالم الزلازل الهولندي، طالب من متابعيه أن يكونوا على استعداد لهذا الزلزال اذي قد يكون خلال 24 ساعة أو الأسابيع القليلة المقبلة، فأنه سيكون الخامس من حيث الحجم خلال الـ 20 عامًا الأخيرة.