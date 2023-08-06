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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أقوى من كارثة القرن.. تحذير عاجل بشأن زلزال جديد مدمر في تركيا

زلزال تركيا
زلزال تركيا

حذر عالم الزلازل التركي، ناجي جورور، من وقوع زلزال محتمل في إسطنبول تتراوح قوته بين 7.2 إلى 7.6 درجه علي مقياس ريختر، مشيرا إلي أنه سيتسبب في أضرار أكبر من الزلزال الذي وقع في 6 فبراير، وسيكون 2.5 مليون شخص في خطر.

وحسب وسائل إعلام تركية، قال جورور: “اسطنبول ليست مستعدة لزلزال ولا يمكن حل هذه المشكلة دون تعاون الحكومة والبلدية.. إذا وقع هذا الزلزال، فسوف يتسبب في أضرار أكبر من الزلزال الذي وقع في 6 فبراير. 2.5 مليون شخص معرضون للخطر".

وأضاف أنه “إذا تم تدمير منزلين في الشارع، انتهي الأمر. لا يمكنك إحضار المساعدة.. هناك 600 ألف منزل، و2.5 مليون شخص معرضين للخطر”.

وفي وقت سابق، حذر عالم الزلازل الروسي أليكسي زافيالوف، من حدوث زلازل قوية في مدينة إسطنبول بـ تركيا.

وقال زافيالوف: "متى يحدث هذا الزلزال المتوقع بالضبط، لا أحد يعلم، من المفترض أن يقع قبل عام 2030”، موضحا أنه “ من المحتمل أن يقع الزلزال بقوة تتراوح من 7.2 إلى 7.6 ريختر”.

وأشار عالم الزلازل الروسي، إلي أن الزلزال سيقع على فالق شمال الأناضول حيث تقع مدينة إسطنبول.

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وكان وزير البيئة والتوسع الحضري التركي، محمد أوزهسكي، أعلن في وقت سابق، أنه سيتم إنشاء وحدة تحول حضري في تركيا بهدف حماية المدينة الأكثر اكتظاظًا بالسكان في البلاد من الزلازل.

وقال أوزهسكي لقناة “تي آر تي” التركية، إنه سيتم بناء حوالي 350 ألف منزل جديد في اسطنبول بموجب الخطة”، مشيرا إلي أنه “سيتم تقديم نظام منح، يمكن للناس من خلاله التقدم للحصول على تمويل من أجل تحويل ممتلكاتهم ومقاومة الزلازل”.

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