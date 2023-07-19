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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

جريمة حرب.. الخارجية السورية تطالب الأمم المتحدة بتحرك عاجل ضد تركيا

سوريا - علم
سوريا - علم

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين السورية بأشد العبارات استمرار حرمان ما يزيد على مليون سوري من المياه لما يمثله ذلك من جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية وتهديد خطير للصحة العامة ولاسيما في ظل تسجيل المنطقة ارتفاعا غير مسبوق في درجات الحرارة وما يعنيه من استخدام للمياه كسلاح حرب وأداة لتحقيق غايات سياسية.

ووفق وكالة الأنباء السورية، قالت الخارجية السورية في بيان لها: لايزال أهلنا في مدينة الحسكة ومحيطها عالقين ما بين سندان الاحتلال التركي ومرتزقته من العصابات الإرهابية ومطرقة الاحتلال الأمريكي وأدواته من الميليشيات الانفصالية، الذين يستمرون بقطع مياه الشرب عن أبناء المدينة ومحيطها والتجمعات السكانية الممتدة على طول خط جر المياه الواصل من محطة علوك وصولا إلى جزء من ريف الحسكة الشرقي.

وطالبت الخارجية السورية الأمم المتحدة بالتحرك الفوري والفاعل لإيقاف هذا الانتهاك الجسيم للقانون الدولي والمواثيق والأعراف الدولية كافة، وضمان استئناف ضخ المياه من المحطة بالسرعة الكلية، وتمكين الفرق الفنية العائدة لمؤسسة مياه الشرب والمنظمات الدولية من الوصول إلى المحطة، للإشراف على عملها وتشغيلها، ما يضمن حصول أهالي الحسكة على المياه الصالحة للشرب.

وجددت الخارجية تأكيد بلادها  على أن إنهاء الوجود اللاشرعي للقوات الأمريكية والتركية على الأراضي السورية، وإعادة بسط سلطة الدولة واستئناف عمل مؤسساتها الرسمية في الشمال والشمال الشرقي والشمال الغربي، هي المدخل الوحيد لإنهاء معاناة أهلنا هناك وإعادة الاستقرار للمنطقة وتحسين الأوضاع الإنسانية والمعيشية فيها. 

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