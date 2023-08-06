بعد الإساءة لـ أردوغان.. نداء عاجل من تركيا إلى السويد

ندد نائب رئيس حزب العدالة والتنمية التركي والمتحدث باسم الحزب، عمر جيليك، بموقف السويد تجاه الاستفزازات التي طالت تركيا والرئيس أردوغان بشكل خاص.

ووفقا لشبكة "تركيا الآن"، أعرب جيليك عن آماله في أن تتبنى السويد سياسة فعالة ومتجانسة لمكافحة جميع أعمال الكراهية، وأن تتجنب المعايير المزدوجة في مكافحة الإرهاب.

وجاءت التصريحات ردًا على الاستفزاز العلني الذي قام به أنصار منظمة حزب العمال الكردستاني، التي تعتبرها تركيا منظمة إرهابية، في عاصمة السويد “ستوكهولم”.

وشدد نائب رئيس حزب العدالة والتنمية على ضرورة أنه تلتزم السلطات السويدية بتعهداتها وأن تظهر تعاونا فعالًا في مكافحة التهديدات الإرهابية.

ولفت إلى أن الدولة التي تدعي سيادة القانون لا يمكنها أن تستسلم للإرهاب.

وأضاف “الموقف الصارم الذي اتخذته السلطات السويدية تجاه الدوائر المعادية لتركيا والإسلاموفوبيا يعزز من قوة الجماعات المتطرفة. ولذلك، نتوقع من السويد أن تتبنى سياسة فعالة ومتجانسة لمكافحة جميع أعمال الكراهية، وأن تتجنب المعايير المزدوجة في مكافحة الإرهاب”.

في وقت سابق من اليوم، قام أنصار تنظيم “بي كي كي” الإرهابي في السويد بعمل استفزازي جديد أساءوا خلاله إلى الرئيس أردوغان، حيث حملوا نموذجا للرئيس أردوغان خلال مسيرة للمثليين في العاصمة السويدية ستوكهولم، وقاموا بتعليق رموز المثليين على النموذج ورفع رايات ترمز إلى التنظيم الإرهابي.

وأعربوا عن رفضهم لانضمام السويد إلى حلف الناتو، كما طالبوا بعدم الموافقة على شروط تركيا بشأن هذا الإطار التحالفي.