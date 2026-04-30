الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

رومانسية خلف الكواليس.. نجمة "المدينة البعيدة" تكشف حقيقة علاقتها مع أتاكان أوزكايا

أوركيد سامي

أثارت تقارير إعلامية تركية موجة واسعة من الاهتمام بعد تداول أنباء عن علاقة عاطفية تجمع بين النجمة الشابة ديلين دوغير وزميلها أتاكان أوزكايا، بطلي مسلسل المدينة البعيدة، حيث تحولت الكيمياء الواضحة بينهما على الشاشة إلى علاقة حقيقية خارج موقع التصوير.

وبحسب ما تم تداوله، فإن الانسجام الذي جمع الثنائي خلال العمل لم يكن مجرد تمثيل، بل امتد إلى حياتهما الشخصية، ما دفع الجمهور لمتابعة تفاصيل هذه العلاقة باهتمام كبير، خاصة في ظل الشعبية المتزايدة التي يحظى بها النجمان ضمن جيل الشباب في الدراما التركية.

وخلال ظهورها في إحدى الفعاليات الفنية، كسرت ديلين دوغير حاجز الصمت، وتحدثت بشكل مباشر عن طبيعة علاقتها بأتاكان أوزكايا، حيث استقبلت أسئلة الصحفيين بابتسامة هادئة، مؤكدة أن وجود علاقة عاطفية لا ينعكس سلبًا على العمل المشترك بينهما.

وقالت في تصريحاتها: "نحن الاثنان ممثلان ونؤدي عملنا باحتراف داخل موقع التصوير، أما حياتنا الخاصة فهي منفصلة تمامًا، لذلك لا نواجه أي صعوبات".

تعكس هذه التصريحات حالة من النضج والوعي لدى النجمة الشابة، إذ شددت على أهمية الفصل بين الحياة المهنية والشخصية، معتبرة أن ذلك هو الأساس للحفاظ على استقرار العلاقة ونجاح العمل في آن واحد.

كما أشار مقربون من كواليس المسلسل إلى أن الأجواء بين فريق العمل تسودها المهنية والاحترام، وأن العلاقة بين ديلين وأتاكان لم تؤثر سلبًا على سير التصوير، بل ربما ساهمت في تعزيز الانسجام بينهما أمام الكاميرا.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يواصل فيه مسلسل "المدينة البعيدة" تحقيق نسب مشاهدة مرتفعة، مدعومًا بقصته المشوقة وأداء أبطاله، ما يجعل أي تفاصيل تتعلق بحياة نجومه محط اهتمام واسع من قبل المتابعين.

في النهاية، يبدو أن قصة الحب التي بدأت أمام الكاميرا قد وجدت طريقها إلى الواقع، لكن الثنائي يحرصان على إبقاء الأمور تحت السيطرة، واضعين حدودًا واضحة بين الشهرة والحياة الخاصة، في محاولة للحفاظ على توازن دقيق بين النجاح المهني والاستقرار العاطفي.

طريقة عمل خبز الحبوب الصحى الطازج
بايدو
تارا عماد خلال حضورها أحدث عروض دار Chanel
5 وصفات لـ بودينج الشيا بالفواكه
