ضريبة الشهرة.. تفاصيل طلاق علياء بسيوني وأحمد سعد

عرضت قناة العربية تقرير فيديو بعنون "شكرا على خراب بيتنا".. حيث هاجمت زوجة أحمد سعد الفنان بعد الطلاق.

وجاء في التقرير أن مصممة الأزياء علياء بسيوني، كشف عن طلاقها من المطرب أحمد سعد بعد عامين من الزواج، وانجاب طفلتين.

وأوضح التقرير أن مصممة الأزياء علياء بسيوني، قالت إنها تحملت الكثير طوال العامين، وأن الطلاق كان بقرار من سعد، وليس منها.

وقالت مذيعة القناة أن للشهر ضريبة، وأن زواج أحمد سعد لم يطول، واستمر لمدة عامين فقط.

أعلنت علياء بسيوني زوجة الفنان أحمد سعد انفصالهما، بناء على رغبته، وكشفت العديد من التفاصيل المفاجئة في منشور لها عبر إنستجرام.



وكشفت علياء بسيوني كواليس وأسرار انفصالها عن أحمد سعد قائلة: "أنا حقيقى تعبت فيها لوحدي تماما وحاولت وعديت بمواقف مفيش حد فى مكاني يقبلها عشان الأسرة دي وعشان المشوار اللي أنا ابتديته ومكنتش حابة انه ينتهي.. شكرا على توقيتك الجميل وانا قاعدة ببنتي 3 أيام وانت مش عارف حاجة عشان مشغول في الساحل وخروجاته وبعدها شغلك اكبر، شكرا على المقلب اللي أنا اخدته فى العلاقة دى واللي كنت فاهمة ان ليها قيمة ببني وبضحي وبتنازل عشانها وانت طلعتها ولا تسوى.. ربنا معايا أنا وبناتي فى الجاي وينتقم منك ويديلك على اد كل حاجة حصلت".



وكان أحمد سعد تزوج ثلاث مرات سابقاً، الأولى كانت من لبنى بيومي وهي أم أبنائه، والثانية هي الفنانة ريم البارودي، والثالثة الفنانة سمية الخشاب .