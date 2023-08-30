عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

ضريبة الشهرة.. تفاصيل طلاق علياء بسيوني وأحمد سعد

علياء بسيوني وأحمد
علياء بسيوني وأحمد سعد

عرضت قناة العربية تقرير فيديو بعنون   "شكرا على خراب بيتنا".. حيث هاجمت زوجة أحمد سعد الفنان بعد الطلاق.

txt

إعلاميون يوجهون رسائل نارية لـ أحمد سعد بعد الطلاق الرابع.. فيديو

txt

بعد انفصالهما .. شاهد أجمل صور جمعت أحمد سعد وطليقته

وجاء في التقرير أن مصممة الأزياء علياء بسيوني، كشف عن طلاقها من المطرب أحمد سعد بعد عامين من الزواج، وانجاب طفلتين.

وأوضح التقرير أن مصممة الأزياء علياء بسيوني، قالت إنها تحملت الكثير طوال العامين، وأن الطلاق كان بقرار من سعد، وليس منها.

وقالت مذيعة القناة أن للشهر ضريبة، وأن زواج أحمد سعد لم يطول، واستمر لمدة عامين فقط.

 

 

أعلنت علياء بسيوني زوجة الفنان أحمد سعد انفصالهما، بناء على رغبته، وكشفت العديد من التفاصيل المفاجئة في منشور لها عبر إنستجرام.


وكشفت علياء بسيوني كواليس وأسرار انفصالها عن أحمد سعد قائلة: "أنا حقيقى تعبت فيها لوحدي تماما وحاولت وعديت بمواقف مفيش حد فى مكاني يقبلها عشان الأسرة دي وعشان المشوار اللي أنا ابتديته ومكنتش حابة انه ينتهي.. شكرا على توقيتك الجميل وانا قاعدة ببنتي 3 أيام وانت مش عارف حاجة عشان مشغول في الساحل وخروجاته وبعدها شغلك اكبر، شكرا على المقلب اللي أنا اخدته فى العلاقة دى واللي كنت فاهمة ان ليها قيمة ببني وبضحي وبتنازل عشانها وانت طلعتها ولا تسوى..  ربنا معايا أنا وبناتي فى الجاي وينتقم منك ويديلك على اد كل حاجة حصلت".


وكان أحمد سعد تزوج ثلاث مرات سابقاً، الأولى كانت من لبنى بيومي وهي أم أبنائه، والثانية هي الفنانة ريم البارودي، والثالثة الفنانة سمية الخشاب .

 

أحمد سعد المطرب أحمد سعد علياء بسيوني مصممة الأزياء علياء بسيوني الطلاق

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هالاند إفريقيا| تفاصيل صفقة الأهلي الجديدة.. وقرار عاجل بشأن بيرسي تاو

بلاش ..حقيقة تعليق عبلة كامل على انتقال صلاح لاتحاد جدة

قيمة جديدة للجنيه أمام الدولار.. تحرك من المركزي لتصحيح سعر الصرف

17 درجة كاملة| الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن طقس الساعات الأخيرة في أغسطس

1000 جنيه|تراجع أسعار الذهب في محلات الصاغة.. وهذا ثمن عيار 21 الآن

مفاجأة في أسعار الدواجن اليوم الأربعاء.. وهذا ثمن كرتونة البيض

تحرك جديد في أسعار الذهب اليوم الأربعاء 30-8-2023

إيقاف سارة زكريا وعمر كمال وحمو بيكا والتحقيق مع رضا البحراوي

ترشيحاتنا

كاف يفاجئ الأهلي فى دوري أبطال أفريقيا.. تفاصيل مثيرة

الجيش الجابوني يكشف أسباب الإطاحة بالرئيس علي بونجو

الرعاية الصحية: اعتماد مجمع الإسماعيلية كأول مجمع طبي معتمد في تاريخ مصر

بعد هجومه الشديد.. سموتريتش يصف أمريكا بـ«الصديق العظيم» لإسرائيل

انطلاق منافسات بطولتي أفريقيا للخماسي وأوقيانوس القارية المؤهلتين لـ أولمبياد باريس 2024

انخفاضات تضرب سوق الذهب وعيار 21 بـ2210 جنيهات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد فعل مشين على الرصيف.. نهاية مأساوية لشاب وفتاة في البرازيل| شاهد

لوك مختلف.. كارمن سليمان تخطف الأنظار بصورها| شاهد

بشرط ألا يتجاوز عمر العروس هذه السن.. الإعلان عن مكأفاة للزواج في الصين

فستان بتصميم مختلف.. فيفي عبده تستعرض جمالها بهذا الفيديو

فيديو

وزير الدفاع يلتقى قادة القوات المسلحة بمركز التدريب المشترك لهيئة الإمداد والتموين

هيدي كرم : تمنيت تكريم عادل إمام بمهرجان القاهرة للدراما | فيديو

هيدى كرم: مهرجان القاهرة للدراما ولد عملاقًا | فيديو

الفنان عثمان محمد: محمد رمضان «ظاهرة قدرية» ونجاحه «ابتلاء من الله»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: أكنوديس طبيبة في ثوب طبيب

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الحوار الوطنى وتحقيق الحلم

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: 87 عاما على معاهدة 1936

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: الانضمام إلى البريكس.. حدث تاريخي ونجاح إستراتيجي

مني أحمد

منى أحمد تكتب: عبقرية محفوظ وإدريس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الكلاب البشرية تغزو القارة العجوز

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سيدي الرئيس

مجدي أبوزيد

مجدي أبو زيد يكتب: بناء شخصية سوية يبدأ من المدرسة

اﻟﻤﺰﻳﺪ