ميرنا جميل تخطف الأنظار في أحدث ظهور على إنستجرام.. شاهد

شاركت الفنانة ميرنا جميل فيديو جديد لها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام خلال خاصية الاستوري.

وظهرت ميرنا جميل في الفيديو بإطلالة متميزة من داخل سياراتها، نالت إعجاب متابعهيا وتفاعلوا معاها بوضع القلوب الحمراء.

وشاركت ميرنا جميل خلال موسم رمضان، في مسلسل «الكينج»، الذى تدور أحداثه فى دراما اجتماعية مليئة بأجواء الأكشن والإثارة على مدار 30 حلقة، من خلال نافذة على عالم شعبى شديد التعقيد، تحكمه القوة وتديره المصالح، فلا تُحسم الصراعات بالكلمات وحدها، بل بالمواقف والقرارات المصيرية.

المسلسل من تأليف محمد صلاح العزب، وإخراج شيرين عادل، ويشارك فى بطولته حنان مطاوع، مصطفى خاطر، ميرنا جميل، عمرو عبد الجليل، سامى مغاورى، كمال أبو رية، حجاج عبد العظيم، انتصار، عماد رشاد، بسنت شوقى، لبنى ونس، أحمد فهيم، أحمد كشك، ياسر الزنكلونى، محمد خميس، مصطفى البنا، ياسر عزت، حمزة ياسر.