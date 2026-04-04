عزاء ابن الإعلامي محمود الورواري من مسجد الشرطة بالشيخ زايد.. صور وفيديو

حرص عدد كبير من نجوم الإعلام والفن ورجال الأعمال علي حضور عزاء نجل الإعلامي محمود الورواري بمسجد الشرطة بالشيخ زايد.

كان من أبرز الحضور محمود الخطيب وصلاح عبد الله ومحمد رياض وتوفيق عكاشة والمسلماني وخالد يوسف ومني الشاذلي، فيما خيم الحزن علي جميع الحضور.

وتعرض زياد ابن الإعلامي محمود الورواري لنزلة شعبية حادة أعقبها هبوط مفاجئ في عضلة القلب، وذلك فور عودته من المستشفى إلى منزله، حيث تدهورت حالته الصحية بشكل مفاجئ ما أدى إلى وفاته.

سبب وفاة نجل الورواري

كشف مصدر مقرب من عائلة الإعلامي محمود الورواري، في تصريح خاص لـ صدى البلد، حقيقة ما تم تداوله خلال الساعات الماضية بشأن سبب وفاة نجله، والذي وافته المنية صباح يوم الأحد.

وأكد المصدر أن ما نشرته بعض المواقع حول وفاة نجل الورواري نتيجة حادث سير في إنجلترا، عارٍ تمامًا من الصحة، مشددًا على أن هذه المعلومات غير دقيقة.

وأوضح المصدر أن الوفاة جاءت نتيجة تدهور الحالة الصحية له، حيث كان يعاني من التهاب في الشعب الهوائية، وتعرض لمضاعفات شديدة أشبه بأعراض فيروس كورونا، ما أدى إلى انخفاض حاد في الدورة الدموية، ووفاته هناك.

وطالب المصدر بضرورة تحري الدقة قبل نشر أي معلومات تتعلق بالواقعة، احترامًا لمشاعر الأسرة في هذا الظرف الإنساني الصعب.

