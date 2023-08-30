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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

هتشوفوا مني الوش التاني.. مصطفى كامل يهدد عمر كمال وحمو بيكا بالشطب

عمر كمال و حمو بيكا
عمر كمال و حمو بيكا

كشف الفنان مصطفى كامل نقيب الموسيقيين، تفاصيل التحقيق مع الثنائي عمر كمال وحمو بيكا، بعدما ظهرا في فيديو يرددان أغنية “أنتي معلمة” ولكن بعد تحريف كلماتها الأصلية، ويقولان: "أنتي معفنة". 

 

غرامة مالية 50 ألف جنيه

 

وقال مصطفى كامل ‏خلال مداخلة هاتفية على قناة "المحور" إن نتيجة التحقيق مع عمر كمال وحمو بيكا، جاءت بتوقيع غرامة مالية 50 ألف جنيه على كل منهما، وإيقافهما عن الغناء والحفلات لمدة أسبوع، بسبب أغنية "أنتي معفنة". 

 

وتابع مصطفى كامل : "لما لاقوا نفسهم بيقعوا؛ بدأوا يعملوا فيديوهات، عشان يتصدروا التريند ويرجعوا تاني.. هتشوفوا مني الوش التاني، ولا رجعة، وبحذركم بالشطب".

 

وقال نقيب الموسيقيين،: "عاقبت مطرب المهرجان الذي أساء إلى الدكتور أحمد زويل، وتم شطبه، متابعا: "أي حد يغني الأغنية دي؛ سيعاقب بنفس العقوبة، ولو شوفنا فيديو لاحق؛ فصاحب الفيديو سينال نفس العقوبة.. وإحنا عاقبنا حمو بيكا وعمر كمال".

 

واقعة تلاوة القرآن الكريم على أنغام العود

هاجم الفنان مصطفى كامل، نقيب الموسيقيين، صاحب واقعة تلاوة القرآن الكريم على أنغام العود، مشددًا على أن النقابة ستتخذ موقفا صارما ضد أي تجاوزات أو خروج عن النص، وسيتم توقيع بروتوكول بين النقابة ونقابة المحامين؛ في ظل المشاكل القائمة.

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