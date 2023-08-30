صدام حاد بين الفنان مصطفى كامل وأستاذ موسيقى على الهواء|شاهد

‏ قال الدكتور مروان فوزي أستاذ الموسيقى في كلية التربية الموسيقية جامعة حلوان، تعليقًا علىواقعة تلاوة القرآن الكريم على أنغام العود، إنه لا يعلم سبب كل هذا الهجوم والضجة وأن أي شخص قارئ جيد للقرآن يتحتم عليه بعض المعرفة الموسيقية الأولية.

‏وتابع ‏خلال مداخلة هاتفية له في برنامج "90 دقيقة"، مع الإعلامية "بسمة وهبة"، المذاع عبر شاشة "المحور"، أن كل المقرئين الكبار نجد في تلاوتهم القرآنية بعض المقامات الموسيقية والألحان ولا يوجد بها أي مشكلة.

‏وعقب حلمي عبد الباقي وكيل أول نقابة المهن الموسيقية على ذلك الكلام قائلاً: "انه لم ير هذا الأمر في حياته، وتعلم المقامات الموسيقية بتلاوة القرآن على آلة العود أمر مرفوض".

الفنان مصطفى كامل

‏وعقب الفنان مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية على كلام الدكتور مروان فوزي قائلا: "ما علاقة تدريب الصوت على المقامات بشكل شخصي، وفي خلوة بنشر الأمر على مواقع التواصل الاجتماعي وأن يقوم هذا الشخص بالتحريض والتجرؤ على الدين، وإننا إذا سكتنا على هذا الأمر سنجد القرآن الكريم يتم تلاوته على البيانو والجيتار وهذا أمر مرفوض وإهانة للدين".