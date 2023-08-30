انخفاضات تضرب سوق الذهب وعيار 21 بـ2210 جنيهات

يبحث الكثير من المواطنين خلال الفترة الأخيرة عن أسعار الذهب بشكل يومي؛ بسبب ما تمثله قيمة الذهب من أهمية لدى المواطنين كونه استثمارا وملاذا آمنا وصاحب قيمة اقتصادية عالية، حيث شهدت أسعار الذهب خلال الفترة الماضية استقرارًا ملحوظًا؛ ولكن هذه الفترة يشهد تحركات جديدة ، حيث بعد أن وصل عيار 18 لـ أكثر من 2000 جنيه خلال الأيام الماضية، سجل اليوم 1894 جنيها، وعيار 21 سجل 2210 جنيهًا، بعد أن وصل من قبل إلى 2800 جنيه، حيث تقارب قيمة الانخفاض الـ600 جنيه.





الذهب اليوم

فيما قدمت الإعلامية هند النعساني ، تقريراً عن أسعار الذهب، اليوم الأربعاء 30 أغسطس 2023، خلال برنامج “صباح البلد”، والذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي “أحمد حمدي”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد".

وقالت الإعلامية هند النعساني إنه من الملاحظ أن هناك انخفاضًا طفيفًا بأسعار الذهب اليوم الأربعاء مقارنة بتعاملات الأمس الثلاثاء.

سعر الذهب اليوم:



سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 2525 جنيها للجرام.



وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا 2210 جنيها.



ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 1894 جنيها للجرام.



أما سعر الجنيه الذهب فسجل 17680 جنيهات.





أسعار الذهب عيار 21 في مصر بالمصنعية

وقبل شراء المشغولات الذهبية، يبحث المقبلون على الشراء عن أسعار الذهب بالمصنعية خاصة عيار 21 وعيار 24، وهي محل اهتمام الراغبين في الشراء وليس البيع.



أسعار الذهب

حساب سعر المصنعية يكون بين 6 و10% من سعر الجرام، وقد تكون بين 80 و150 جنيهًا في بعض محلات الصاغة، بينما تكون مصنعية الذهب المستعمل نحو بين 20-25 جنيها حسب كل تاجر ذهب.