مفاجأة في أسعار الذهب والدولار.. وتحرك جديد لـ عيار 21|أخبار تهمك

نشر موقع “صدى البلد”، اليوم الأربعاء 30-8-2023، أسعار الذهب، وآخر تحديثات سعر الدولار والعملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه، ومتابعة الأرصاد ودرجات الحرارة، وهي مجموعة من الأخبار الخدمية المتنوعة التي يهتم بها المواطنون ومن خلال التقرير التالي نستعرضها لكم.





سجل سعر الذهب اليوم



سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 2525 جنيها للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا 2210 جنيها.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 1894 جنيها للجرام.

أما سعر الجنيه الذهب فسجل 17680 جنيهات.

أسعار الدولار والعملات الأجنبية والعربية اليوم الأربعاء



سعر الدولار اليوم

سجّل سعر الدولار الأمريكي اليوم 30.93 جنيه للبيع، و30.84 جنيه للشراء.

سعر اليورو

سعر اليورو 33.44 جنيه للبيع، و 33.33 جنيه للشراء

سعر الجنيه الإسترليني

سعر الجنيه الإسترليني 38.95 جنيه للبيع، و38.82 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي 8.24 جنيه للبيع، و8.22 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي 100.30 جنيه للبيع، و99.96 جنيه للشراء .

موعد تحسن الأحوال الجوية



فيما قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن اليوم سيشهد ارتفاعا آخر وطفيف ومؤقت في درجات الحرارة، وهو ذروة الارتفاعات خلال هذا الأسبوع؛ لأنه من المتوقع أن تصل العظمي اليوم على القاهرة الكبرى إلى 37 درجة مئوية خلال فترة النهار، تأثيرا بمنخفض الهند الموسمي، وكتل هوائية من البحر المتوسط، وامتدادا لمرتفع جوي يعمل على حبس الرطوبة.

الأرصاد: أجواء شديدة الحرارة



وأضافت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر فضائية “الأولى”، أن الأجواء شديدة الحرارة رطبة خلال فترة النهار فى معظم محافظات الجمهورية، خاصة بالقاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء، حارة رطبة على المناطق الساحلية المطلة على البحر المتوسط خلال فترات النهار، وخلال فترات الليل ومع غياب أشعة الشمس يحدث إنخفاض فى درجات الحرارة.

وأشارت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إلى أن الأجواء فترة الليل هي أجواء معتدلة على المناطق الشمالية، ومائلة للحرارة على المناطق الجنوبية، خاصة أنه سيكون هناك نشاط نسبي للرياح ببعض المحافظات، أهمهم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد وجنوب سيناء، وبالتالي يلطف الأجواء.

وشددت عضو هيئة الأرصاد على توخي الحذر من التعرض المباشر لأشعة الشمس فترة الظهيرة تحديدا، وارتداء أي شيء يحمي من أشعة الشمس المباشرة، وتناول قدر كبير من المرطبات والسوائل، أهمهم الماء، ومتابعة النشرات الجوية، لافتة إلى أن التحسن يكون السبت المقبل.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء:



العظمى الصغرى

القاهرة 38 - 26

الإسكندرية 33 - 24

الإسماعيلية 38 - 24

الغردقة 38 -29

أسوان 42 - 27

سوهاج 41 - 24

المنيا 39- 25

