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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات

بنك كبير يضخ 400 مليون دولار في مشروع مصري مهم.. إيه حكايته؟

قرض من أفريكسيم بنك
قرض من أفريكسيم بنك

تعتبر صناعة الفوسفات من الصناعات الهامة والحيوية في مصر، حيث تمتلك البلاد احتياطيات ضخمة من خام الفوسفات، وتتميز هذه الصناعة بإمكانيات كبيرة للتطوير وتحقيق الاكتفاء الذاتي في مجموعة من الصناعات المتنوعة.

أفريكسيم بنك
قرض من أفريكسيم بنك
 

قرض بـ 400 مليون 

ويعد الفوسفات مادة أساسية لإنتاج الأسمدة والمواد الكيميائية والمعادن المختلفة، وتوجد في مصر جهود مستمرة لتحسين هذه الصناعة واستثمار مواردها بكفاءة.

كما يعد الفوسفات معدنًا طبيعيًا غنيًا بالفوسفور، وهو عنصر أساسي يلعب دورًا حاسمًا في تغذية النباتات ودعم نموها، وتتمثل أهمية الفوسفات في استخدامه كسماد زراعي يزيد من إنتاجية المحاصيل وتحسين جودتها، وتعتبر مصر واحدة من ضمن أكبر منتجي ومصدري الفوسفات على مستوى العالم، حيث تحتل مرتبة متقدمة في قائمة الدول المنتجة لهذا المعدن الحيوي.

وتعد الأسمدة الفوسفاتية أحد أهم المنتجات المشتقة من خام الفوسفات، حيث يتم تحويل الخام إلى أسمدة مركبة غنية بالفوسفور، والتي تستخدم بشكل واسع في زراعة محاصيل مختلفة، وتعمل هذه الصناعة على توفير مصدر محلي للأسمدة، ما يقلل من اعتماد مصر على واردات الأسمدة ويدعم الأمن الغذائي.

ويستخدم الفوسفات في صناعة مجموعة متنوعة من المنتجات الكيميائية، مثل الأسمدة الصناعية ومواد التنظيف والمنظفات، كما  يستخدم الفوسفات في صناعة السماد ومبيدات الآفات والصناعات المعدنية الأخرى مثل إنتاج المعادن الثقيلة.

ووافق البنك الإفريقي للاستيراد والتصدير "أفريكسيم" على قرض قيمته 400 مليون دولار لتمويل مشروع أسمدة فوسفاتية في مصر، وخصص التمويل لمشروع إنتاج "حامض الفوسفوريك" الذي تنفذه شركة "الوادي للصناعات الفوسفاتية والأسمدة" "وافكو" في هضبة أبو طرطور بمحافظة الوادي الجديد جنوب شرق القاهرة.

وكان أيمن الزغبي، رئيس قطاع تمويل التجارة البينية والاستثمار والشركات في البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد "أفريكسيم بنك"، قال الشهر الماضي، إن أفريكسيم بنك يدرس المساهمة بحصة تمويلية بنحو 250 مليون دولار لإنشاء مصنع إنتاج حامض الفوسفوريك بالوادي الجديد لصالح شركة فوسفات مصر في أبو طرطور من إجمالي مشترك مشترك يبلغ نحو 800 مليون دولار يديره البنك الأهلي المصري وبنوك أخرى.

وحسب وكالة "بلومبرج"، تم الانتهاء من جميع الدراسات الخاصة بالمشروع من الناحية الفنية والاقتصادية والمالية، ومن المخطط أن يبدأ إنتاج المشروع بعد عامين ونصف من بدء التنفيذ، بالإضافة إلى 6 أشهر أخرى للتشغيل التجريبي.

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قرض من أفريكسيم بنك
 

صناعة الفوسفات بمصر

وتسعى مصر إلى تحقيق أقصى استفادة من موارد الفوسفات من خلال تطوير استخداماتها وتعزيز القيمة المضافة لها، وتشمل هذه الجهود:

  • تحسين الإنتاج والتصنيع: تركز الجهود على تحسين عمليات استخراج وتصنيع الفوسفات، وذلك من خلال تطوير تقنيات أكثر كفاءة واستدامة.
  • الاستثمار في البحث والتطوير: يعتبر البحث والتطوير جزءًا أساسيًا من استراتيجية تطوير صناعة الفوسفات في مصر، حيث يتم تطوير تقنيات جديدة لزيادة جودة المنتجات وتوسيع نطاق استخداماتها.
  • تعزيز التعاون الدولي: تتعاون مصر مع شركات ومؤسسات دولية متخصصة في صناعة الفوسفات، من أجل استفادة من الخبرات والتقنيات الحديثة في هذا المجال.

وتشهد صناعة الفوسفات في مصر نموًا مستدامًا وتطورًا ملحوظًا في استخداماتها وتحسين عمليات إنتاجها، وتعتبر هذه الصناعة جزءًا أساسيًا من الاقتصاد المصري، حيث تسهم في تعزيز الاكتفاء الذاتي في الأسمدة وتدعم القطاع الزراعي والصناعات الكيميائية.

ومن جانب آخر، بدأت بشائر البريكس تهل، حيث زار السفير الهندي في القاهرة أجيت جوبتيه، مناجم شركة فوسفات مصر التابعة لوزارة البترول والثروة المعدنية في محافظة الوادي الجديد، بهدف بحث سبل التعاون وتعزيز الاستثمار في مشروعات القيمة المضافة، وتأتي هذه الزيارة في إطار جهود تعزيز التعاون بين الهند ومصر وتطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين .

وأكد المهندس محمد عبد العظيم، رئيس شركة فوسفات مصر في تصريح اليوم الأربعاء التزام الشركة بتعزيز التعاون مع الشركات الهندية وتوسيع آفاق التعاون في مشروعات القيمة المضافة، وذلك خلال الزيارة التي تمت بمناجم الشركة في هضبة أبو طرطور بمركز الخارجة بمحافظة الوادي الجديد، وشملت جولة ميدانية لتفقد مناطق استخراج الخام ومناطق الكسارات وخطوط التعبئة الجديدة، تضمنت الزيارة أيضًا مراجعة البنية التحتية والمرافق والخدمات المتاحة في المشروع.

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وأضاف عبد العظيم، أن هذه الزيارة تمثل فرصة لبحث واستكشاف الفرص الاستثمارية المتاحة في مشروعات القيمة المضافة، حيث تم خلال الزيارة تبادل وجهات النظر والتفاوض مع الوفد الهندي حول سبل تطوير مشروعات تعزز من قيمة الفوسفات المستخرجة وتعزز من اقتصاد مصر. 

وأشار عبد العظيم إلى الاهتمام الكبير الذي أبداه السفير الهندي بإمكانيات الشركة، وأكد على تعزيز العلاقات وتوسيع أوجه التعاون في المستقبل، وتم الاتفاق على إجراء زيارة أخرى لمناجم الشركة في منطقة أسوان خلال شهر سبتمبر المقبل، بهدف توقيع اتفاقيات تعاون وتبادل المعرفة في مجال استخدام وتطوير خام الفوسفات، وتعزيز فرص الاستفادة المشتركة وزيادة الإنتاج لصالح الجانبين.

ومن جانبه، أضاف طارق إمام، نائب رئيس شركة فوسفات مصر لتنمية الأعمال والمشروعات، أن الزيارة تضمنت تقديم عروض تقديمية شاملة حول إمكانيات الشركة ومناجمها والبنية التحتية والخدمات بمواقع الشركة في هضبة أبو طرطور ومواقع البحر الأحمر والسباعية بأسوان. 

وأشار إلى أنه من المتوقع أن تسهم هذه الزيارة في تعزيز التعاون بين الجانبين في تحقيق مشروعات استثمارية ناجحة في مجال استغلال خام الفوسفات مع الجانب الهندي يعقبه توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم عن المشروعات المشتركة في مجال خام الفوسفات حيث تصدر الشركة 12% من حجم الإنتاج من الخام لدولة الهند.

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فوسفات
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