أخبار التكنولوجيا|أغلى iPhone في العالم مرصع بالألماس وسعره 564 ألف دولار.. فعاليات معرض IFA للتكنولوجيا.. روبوتات تحب الرقص وتعتقد أن استبدال البشر "شيء لذيذ"

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

بدأ موسم العودة إلى المدارس وبالتالي شراء مستلزمات الدراسة، لذلك تقدم مواقع التجارة الإلكترونية خصومات كبيرة على منتجاتها بمناسبة موسم العودة للدراسة، ومن ضمن العروض المقدمة تخفيضات كبيرة على بعض طرازات الهواتف الذكية، مع تقديم عدد كبير من الهواتف من الطرازات الاقتصادية ذات الأسعار المعقولة تناسب الطبقة المتوسطة وهي أرخص من تلك الموجودة في المتاجر الفعلية.

منذ أوائل العام الحالي وانتشرت شائعات تفيد بأن سامسونج تنوي إطلاق مجموعة جديدة من هواتفها من سلسلة W التي تعتبر الإصدار الأعلى على الإطلاق والتشكيلة الأكثر ريادة من هواتفها القابلة للطي Z، وهدفها هو استقطاب شريحة معينة من المشترين يحبون التميز والتألق وكل ما هو غالٍ.

ينتظر عشاق "آبل" على أحر من الجمر مؤتمرإطلاق iPhone 15 رسميا يوم 12 سبتمبر القادم، وتشير التكهنات إلى أن سعر iPhone 15 النسخة الرئيسية سيبدأ من 799 جنيهًا إسترلينيًا، بينما سيكون طراز iPhone 15 Pro Max الذي يتصدر النطاق والأقوى في المجموعة بسعر 1799 جنيهًا إسترلينيًا.

بدأت فعاليات معرض إيفا برلين اليوم الجمعة وهو يختص بالصناعات الإلكترونية الاستهلاكية والترفيهية في ألمانيا والعالم مع التركيز هذا العام على تكنولوجيا الروبوتات التي بدأت تكون محط اهتمام الشركات الكبرى.

أطلقت شركة شاومي ريدمي Redmi هاتفها الذكي الجديد Redmi 12 5G في الهند، وما هي ساعات قليلة وحقق الهاتف أرقام مبيعات قياسية وأصبح الأكثر مبيعًا في البلاد في اليوم الأول للبيع.