عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا|أغلى iPhone في العالم مرصع بالألماس وسعره 564 ألف دولار.. فعاليات معرض IFA للتكنولوجيا.. روبوتات تحب الرقص وتعتقد أن استبدال البشر "شيء لذيذ"

أخبار التكنولوجيا
أخبار التكنولوجيا

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

 

موسم العودة للمدارس.. خصم 22% على موبايل ريلمي C53

بدأ موسم العودة إلى المدارس وبالتالي شراء مستلزمات الدراسة، لذلك تقدم مواقع التجارة الإلكترونية خصومات كبيرة على منتجاتها بمناسبة موسم العودة للدراسة، ومن ضمن العروض المقدمة تخفيضات كبيرة على بعض طرازات الهواتف الذكية، مع تقديم عدد كبير من الهواتف من الطرازات الاقتصادية ذات الأسعار المعقولة تناسب الطبقة المتوسطة وهي أرخص من تلك الموجودة في المتاجر الفعلية.

 

 

النسخة الأغلى من Galaxy Z Fold..سامسونج تطلق هواتف W في 15 سبتمبر

منذ أوائل العام الحالي وانتشرت شائعات تفيد بأن  سامسونج  تنوي إطلاق مجموعة جديدة من هواتفها من سلسلة W التي تعتبر الإصدار الأعلى على الإطلاق والتشكيلة الأكثر ريادة من هواتفها القابلة للطي Z، وهدفها هو استقطاب شريحة معينة من المشترين يحبون التميز والتألق وكل ما هو غالٍ.

 

أغلى iPhone في العالم مرصع بالألماس وسعره 564 ألف دولار

ينتظر عشاق "آبل" على أحر من الجمر مؤتمرإطلاق iPhone 15 رسميا يوم 12 سبتمبر القادم، وتشير التكهنات إلى أن سعر  iPhone 15  النسخة الرئيسية سيبدأ من 799 جنيهًا إسترلينيًا، بينما سيكون طراز iPhone 15 Pro Max الذي يتصدر النطاق والأقوى في المجموعة بسعر 1799 جنيهًا إسترلينيًا.

 

فعاليات معرض IFA للتكنولوجيا.. روبوتات تحب الرقص وتعتقد أن استبدال البشر "شيء لذيذ"

بدأت فعاليات معرض إيفا برلين اليوم الجمعة وهو يختص بالصناعات الإلكترونية الاستهلاكية والترفيهية في ألمانيا والعالم مع التركيز هذا العام على تكنولوجيا  الروبوتات  التي بدأت تكون محط اهتمام الشركات الكبرى.

 

هاتف اقتصادي من الدرجة الأولى.. شاومي تحقق أرقام مبيعات قياسية مع Redmi 12 5G

أطلقت شركة شاومي ريدمي Redmi هاتفها الذكي الجديد Redmi 12 5G في الهند، وما هي ساعات قليلة وحقق الهاتف أرقام مبيعات قياسية وأصبح الأكثر مبيعًا في البلاد في اليوم الأول للبيع. 

 

شاومي معرض IFA روبوتات Redmi ريدمى iPhone سامسونج ريلمي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

10 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق محطة كهرباء الجيزة..الأهالي: ربنا يسترها علينا|فيديو

45 في عدة مناطق..مرتفع جوي يضرب مصر.. وهذه درجات الحرارة|تفاصيل طقس السبت

هل يتعرض منتج مسلسل سفاح الجيزة للمساءلة القانونية؟.. معلومات جديدة لأول مرة

بعد فشل صفقة “سوزا”| الأهلي يقترب من مهاجم محلي قوي.. وإصابة إمام عاشور "صداع مزمن"

مات في ذكرى رحيل نجله| تعرف على حجم ثروة محمد الفايد.. وهذه علاقة “دودي” بالأميرة ديانا

مفارقة مذهلة| تفاصيل وفاة أشهر رجل أعمال مصري.. وعلاقة نجله بأميرة القلوب

محمد صلاح في السعودية خلال ساعات| عرض الـ 200 مليون إسترليني يحسم الأمر.. تطورات المفاوضات

كاف في ورطة.. استبعاد فريق أنجولي قبل قرعة السوبر الإفريقي بساعات

موضوعات متعلقة

موسم العودة للمدارس.. خصم 22% على موبايل ريلمي C53

عروض العودة للمدارس.. خصم 32% على موبايل فيفو Y02

حصن نفسك من الهاكرز.. تحذير عاجل من جوجل لمستخدمي Gmail

بديل Note الأنجح.. سامسونج تحقق أرقام مبيعات قياسية مع هواتفها القابلة للطي

كل ما تريد معرفته عن حفل إطلاق سلسلة هواتف جوجل Pixel 8 يوم 4 أكتوبر المقبل

دلوقت تقدر تعلق.. YouTube Music بإمكانيات جديدة تنافس Spotify

مشاركة كلمة المرور مع 6 أشخاص.. جوجل كروم بميزة جديدة

مجموعة قرصنة "أنونيموس السودان" تهدد إيلون ماسك وتخترق منصة X

ترشيحاتنا

حرب جديدة على الأبواب.. إسرائيل تستعد لتصعيد في عدة ساحات

إطلاق صواريخ .. إعلام إسرائيلي: الهجمات على غزة رداً على عمليات الضفة سيكون لها ثمن

هل تغسل من ماتت أثناء الولادة ويُصلى عليها أم تدفن مثل الشهداء؟.. انتبه

29 ضحية .. حادث مروري مروع بالعراق

تحرك أمريكي بشأن أزمة اللاجئين السودانيين في تشاد

ضابط سابق في الجيش الأمريكي يكشف موعد انتهاء الهجوم الأوكراني المضاد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس ملفتة .. ياسمين الخطيب تستعرض جمالها بإطلالة كاجوال

45 في عدة مناطق..مرتفع جوي يضرب مصر.. وهذه درجات الحرارة|تفاصيل طقس السبت

السرطان والخرف والنقرس الأبرز .. أمراض خطيرة تصيبك بسبب المشروبات الغازية

بفستان كروشية قطعتين.. هيفاء وهبي تبرز أنوثتها بإطلالة جذابة من اليونان

فيديو

محمد الحلو يتألق ووريهام عبد الحكيم وهايدي موسي يشعلون حفل السعودية| فيديو

الحسيني أبوقمر: إرادة الدولة تتجسد فى بناء استاد المصري بموقعه الحالى| فيديو

وزير الشباب: استاد المصري فى بورسعيد ينفذ بمواصفات عالمية| فيديو

كبير مشجعي المصري لوزير الشباب: بورسعيد كلها خلف الرئيس السيسي |فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الصاحى يكتب : قمة عمان للقطاع الخاص .. من هنا تبدأ التنمية

هند عصام

هند عصام تكتب: أكنوديس طبيبة في ثوب طبيب

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الحوار الوطنى وتحقيق الحلم

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: 87 عاما على معاهدة 1936

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: الانضمام إلى البريكس.. حدث تاريخي ونجاح إستراتيجي

مني أحمد

منى أحمد تكتب: عبقرية محفوظ وإدريس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الكلاب البشرية تغزو القارة العجوز

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سيدي الرئيس

اﻟﻤﺰﻳﺪ