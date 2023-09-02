"النعماني" يتفقد أعمال إنشاء مبني الإدارة المركزي بمقر جامعة سوهاج الجديدة

أجرى الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، جولة تفقدية لمتابعة سير الأعمال الإنشائية بمبنى الإدارة المركزية بمقر الجامعة الجديد، يرافقه الدكتور عبدالناصر يس نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والمحاسب أشرف القاضي أمين عام الجامعة.

وأكد "النعماني" أن وضع معايير للإعتماد أو الأداء الأكاديمي فى الجامعات يحتاج إلى توافر بنية تحتية قوية ومتكاملة يواكب تطورات العصر الحديث ويحقق النهوض بالمجتمع، وخلال زيارته شدد رئيس الجامعة على ضرورة الالتزام بالبرنامج الزمني وجودة التنفيذ والتشطيبات النهائية للمبنى.

جامعة سوهاج

وإزالة أي معوقات تعوق الإنتهاء من تجهيز المبني فى الوقت المحدد، مشيراً إلى أن مبني الإدارة المركزية واحدًا من المشروعات الإنشائية الجديدة التى يتم تنفيذها على أرض الجامعة، لاستكمال تطوير المنظومة التعليمية بالجامعة، ولتحقيق الأهداف الإستراتيجية لها.

وأوضح المحاسب أشرف القاضي أنه خلال الجولة تفقد رئيس الجامعة مبني الإدارة المركزية وملحقاتها، الذى يقع على مساحة 8500 م2 بتكلفة تتخطى 183.5 مليون جنيه، ويتكون من بدروم ودور أرضى و5 أدوار عليا، ويضم مكتب رئيس الجامعة، وقاعة مجلس الجامعة، وقاعات الاجتماعات الفرعية، إلى جانب مكاتب القيادات الجامعية والإدارات المختلفة.