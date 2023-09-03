عمرو الجندي نجم سلة الأهلي يعتزل اللعب الدولي

أعلن عمرو الجندي قائد المنتخب الوطني الأول لكرة السلة ونجم النادي الأهلي، اعتزاله اللعب الدولي رسميًا عقب نهاية مشاركة الفراعنة في بطولة كأس العالم والمقامة بتنظيم مشترك بين 3 دول هي الفلبين وأندونيسيا واليابان خلال الفترة من 25 أغسطس وحتى 10 سبتمبر الجاري.

وكتب "الجندي" عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك: "على الرغم من أن هذه ليست النهاية التي أردناها جميعًا، إلا أننا بذلنا قصارى جهدنا. لن أجد فرصة أفضل لإنهاء مسيرتي الدولية التي بدأت عام 2009، عندما كان عمري 18 عامًا حتى اليوم، عندما أصبحت قائدًا للفريق في أهم مسابقة كرة سلة وبأداء مميز للفريق وفوزين".

وكان لاعب الأهلي أفضل لاعب في مواجهة منتخب بلاده أمام نيوزيلاندا والتي انتهت لصالح الأخير بنتيجة 88-86، في إطار مباريات تحديد المراكز من الـ17 وحتى الـ32 من البطولة المونديالية، وسجل 19 نقطة.

واستطاع "الجندي" تسجيل 55 نقطة مع أبناء النيل في كأس العالم الحالية بعدما سجل 13 أمام ليتوانيا و7 أمام مونتينجرو و6 أمام المكسيك و10 أمام الأردن و19 أمام نيوزيلاندا.