عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

اتكتب له عمر جديد.. سقوط طفل بين قطار القاهرة- أسوان ورصيف بسوهاج.. صور

الطفل يوسف ابن محافظة
الطفل يوسف ابن محافظة أسيوط

أصيب طفل في منتصف العقد الأول من العُمر، بجرح عميق بالرأس وكدمات متفرقة بالجسم؛ إثر سقوطه بين قطار "القاهرة- أسوان" ورصيف محطة أقصاص بمركز المراغة شمالي محافظة سوهاج.

تفاصيل الواقعة

تعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة المراغة يفيد بورود إشارة من مستشفى المراغة المركزي، مفادها وصول طفل مُصاب بجرح عميق بالرأس وكدمات متفرقة بالجسم؛ إثر سقوطه بين القطار ورصيف المحطة دائرة المركز.

جامعة سوهاج تشارك في افتتاح فعاليات ملتقي الإعداد الوظيفي "كن مستعدًا"

بتاكل بسرنجة والتنمر دفعها للنقاب.. ابنة سوهاج ترصد معاناة 32 عامًا مع ضمور الفك

وتم نقله إلى مستشفى سوهاج الجامعي؛ لتلقي العلاج اللازم لحالته الصحية.

IMG-20230904-WA0026
IMG-20230904-WA0026
IMG-20230904-WA0027
IMG-20230904-WA0027
IMG-20230904-WA0029
IMG-20230904-WA0029

وبالانتقال والفحص تبين أن الطفل يدعى يوسف، من أبناء محافظة أسيوط، مُصاب بجرح عميق بالرأس وكدمات متفرقة بالجسم؛ إثر سقوطه بين قطار "القاهرة- أسوان" ورصيف محطة أقصاص، وتم نقله إلى المستشفى بواسطة أحد أهالي القرية بمركز المراغة شمالي محافظة سوهاج، يُدعى الحاج محمد قاسم، يبلغ من العُمر 53 عامًا.

تم إخطار أهليته بمحافظة أسيوط، وتم تقديم كافة الإسعافات اللازمة للطفل والرعاية الكافية، وحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

سوهاج اخبار محافظة سوهاج حوادث محافظة سوهاج المراغة أسوان قطار اقصاص

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رابط نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2023 بالاسم ورقم الجلوس جميع المحافظات

ظهور نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023 وبيان عاجل بعد قليل

400 جنيه|الذهب يقفز من جديد وهذا سعر عيار 21 الآن بمحلات الصاغة

الأبيض ومينا حشيش.. احذر من الغرق والنزول فى هذه الشواطئ بمطروح

400 قرش| زلزال يضرب الدولار في السوق السوداء.. ماذا حدث بعد قرار الحكومة والبريكس؟

نجلاء فتحي تستغيث: سرقوا لوحة زوجي من قدام بيتي .. صورة

وقع بالفعل |شوبير يعلن مفاجأة بشأن المهاجم المغربي الجديد للأهلي

موجة شديدة الحرارة.. تحذير من الأرصاد بشأن طقس الـ 72 ساعة المقبلة

موضوعات متعلقة

تطعيم ألف عامل بمجال الصرف الصحي والغطاسين بسوهاج لحمايتهم من الأمراض والأوبئة

جامعة سوهاج تشارك في افتتاح فعاليات ملتقي الإعداد الوظيفي "كن مستعدًا"

بتاكل بسرنجة والتنمر دفعها للنقاب.. ابنة سوهاج ترصد معاناة 32 عامًا مع ضمور الفك

خطأ كاد يُنهي حياته.. عشريني يُصيب نفسه بطلق ناري بالصدر في سوهاج

انهيار سقف غرفتي منزل في سوهاج

انتهاء حياة مُعلم في تصادم ميكروباص وموتوسيكل في سوهاج

وفاة نجلي عمومة وإصابة ثلاثيني في انقلاب ملاكي بسوهاج

اغفر لي ما مضى.. آخر ما كتبته الشيخة شيماء فقيدة سوهاج عبر فيسبوك

ترشيحاتنا

ورم .. إسماعيل فرغلي يكشف كواليس إصابته بمرض خطير

انتهاك صارخ لحقوق الإنسان.. تصريح قوي لمشيرة خطاب عن الزيادة السكانية |تفاصيل

عقوبة تجارة المخدرات.. الداخلية تضبط 4 عناصر إجرامية بحوزتهم 704 طرب حشيش

3 أسلحة خارقة جديدة تدخل ميدان الحرب الأوكرانية

وجهة محتملة مفاجئة لـ أشرف بن شرقي.. تفاصيل

تربية الأبناء في الإسلام.. أحاديث نبوية تحث على ملاطفتهم وتقبيلهم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جمبسوت غريب.. كارول سماحة تستعرض رشاقتها بلوك مختلف| شاهد

أعراض الإصابة بجرثومة المعدة.. تعرف عليها

داخل الجيم.. ريم مصطفى تستعرض جمالها بملابس رياضية

تايجر مكشوف.. رانيا يوسف تثير ضجة بأحدث ظهوره| شاهد

فيديو

ممثلة شهيرة تعتنق الإسلام وتنهار بالبكاء أمام الكعبة.. ما القصة؟ | فيديوجراف

نسبة النجاح 89٪.. اعتماد نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة

قوات شرق القناة تنظم إحتفالية تسليم العقود المؤمنة للمنتفعين بالأراضى الزراعية من أبناء سيناء ومحافظات القناة

بيع 30 ٪ من أسهم الشرقية للدخان.. هل تتراجع أسعار السجائر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: القرآن ع العود !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: بريكس والنظام العالمي الجديد

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: "بريكس بلس" وقبلة حياة لأفريقيا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشارع الرياضي يحتاج سيف القانون

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: قمة السيسي والبرهان.. السودان في القلب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: السيسي .. رئيسي

محمد الصاحى يكتب : قمة عمان للقطاع الخاص .. من هنا تبدأ التنمية

هند عصام

هند عصام تكتب: أكنوديس طبيبة في ثوب طبيب

اﻟﻤﺰﻳﺪ