اتكتب له عمر جديد.. سقوط طفل بين قطار القاهرة- أسوان ورصيف بسوهاج.. صور

أصيب طفل في منتصف العقد الأول من العُمر، بجرح عميق بالرأس وكدمات متفرقة بالجسم؛ إثر سقوطه بين قطار "القاهرة- أسوان" ورصيف محطة أقصاص بمركز المراغة شمالي محافظة سوهاج.

تفاصيل الواقعة

تعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة المراغة يفيد بورود إشارة من مستشفى المراغة المركزي، مفادها وصول طفل مُصاب بجرح عميق بالرأس وكدمات متفرقة بالجسم؛ إثر سقوطه بين القطار ورصيف المحطة دائرة المركز.

وتم نقله إلى مستشفى سوهاج الجامعي؛ لتلقي العلاج اللازم لحالته الصحية.

IMG-20230904-WA0026 IMG-20230904-WA0027 IMG-20230904-WA0029

وبالانتقال والفحص تبين أن الطفل يدعى يوسف، من أبناء محافظة أسيوط، مُصاب بجرح عميق بالرأس وكدمات متفرقة بالجسم؛ إثر سقوطه بين قطار "القاهرة- أسوان" ورصيف محطة أقصاص، وتم نقله إلى المستشفى بواسطة أحد أهالي القرية بمركز المراغة شمالي محافظة سوهاج، يُدعى الحاج محمد قاسم، يبلغ من العُمر 53 عامًا.

تم إخطار أهليته بمحافظة أسيوط، وتم تقديم كافة الإسعافات اللازمة للطفل والرعاية الكافية، وحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.