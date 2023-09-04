جامعة سوهاج تشارك في افتتاح فعاليات ملتقي الإعداد الوظيفي "كن مستعدًا"

شاركت جامعة سوهاج اليوم في افتتاح فاعليات ملتقي الإعداد التوظيفي "كن مُستعدًا"، والذي أقيم تحت رعاية وحضور الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور حسن شحاتة وزير العمل.

والدكتور خالد عمران نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ممثلاً عن رئيس الجامعة، وعدد من رؤساء الجامعات المصرية وقيادات الوزارة ورجال الصناعة، وذلك بالحرم اليوناني بالتحرير.

وأشاد “النعماني” بالدعم الكبير الذي تقدمه القيادة السياسية للشباب بهدف بتنمية مهاراتهم وقدراتهم ليكونوا مؤهلين للالتحاق بسوق العمل، موضحاً ان مبادرة "كن مستعدًا" هي أحد أنشطة برنامج "التعليم العالي للإرشاد المهني من أجل التوظيف، وتهدف إلى توفير برنامج متكامل لتأهيل الطلاب.

جامعة سوهاج

والخريجين وتزويدهم بالمهارات والمعرفة اللازمة للحصول على فرص عمل مناسبة، وذلك تحقيقاً لأهداف استراتيجية الدولة للتنمية المُستدامة (رؤية مصر 2030).

وأضاف الدكتور خالد عمران ان الملتقى التوظيفي أثمر عن توفير أكثر من فرصة عمل في مختلف المجالات، حيث قام بالتسجيل بالمبادرة أكثر من 18 ألف طالب من 20 جامعة مصرية، مضيفاً ان المُلتقى يتضمن عددًا من ورش العمل للتوجيه المهني، وكتابة السيرة الذاتية.

ومهارات عمل المقابلات الشخصية، فضلًا عن تخصيص عدد من الأجنحة لأصحاب العمل؛ لعرض فرص التوظيف الشاغرة لديهم، لتيسير التواصل بين أصحاب الأعمال والطلاب والخريجين الباحثين عن العمل.