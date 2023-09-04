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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

بتاكل بسرنجة والتنمر دفعها للنقاب.. ابنة سوهاج ترصد معاناة 32 عامًا مع ضمور الفك

رحاب مريضة ضمور الفك
رحاب مريضة ضمور الفك بسوهاج

"أنا عندي عيب خلقي بالفك اتولدت بيه.. وانا عمري 4 سنوات عملت أول عملية بالفك وصلوا دلوقتي 20 عملية جراحية طول الـ32 سنة اللي عدوا من عمري"، بهذه الكلمات بدأت ابنة محافظة سوهاج، رحاب، البالغة من العمر 32 عامًا، حديثها مع موقع صدى البلد، في بثًا مباشرًا عبر صفحة الموقع على فيسبوك.

 

وأوضحت أنها ولدت مصابة بمرض ضمور الفك، والذي أصابها بالفك السفلي من الفم؛ ما أدى إلى احتياجها لإجراء عدة عمليات جراحية بلغت تلك العمليات 20 عملية جراحية، كانت أولى تلك العمليات الجراحية منذ إن كان عمر "رحاب" 4 سنوات، وكانت آخرهم عملية جراحية منذ أقل من 4 سنوات، تسببت لها في إعاقة بطريقة تناول الطعام والشراب.

 

لم تعد من بعدها الفتاة الثلاثينية كما كانت بالسابق، لم تستطع التنفس ولم تستطع تناول الطعام إلا من خلال سرنجة، حيث يتم طحن وتخفيف الطعام ثم وضعه بالسرنجة وتناوله بالفم، وكذلك المياه والعصائر، وبالرغم من هذا الخطأ الطبي الذي اقترفه الطبيب القائم بالعملية الجراحية الأخيرة التي أجرتها ابنة محافظة سوهاج إلا أنه لم يكتفي بذلك وظل يعالجها بشكل خاطئ حتى استنفذ جميع فرصه ثم هددها ووالدتها لعدم الذهاب إليه مرة أخرى.

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ضمور الفك والتنمر كاد ينهيان حياتها

"أخد عظام من قدمي اليمنى وعظام من الحوض عشان يعملي عملية الفك وأخف.. كنت ماشيه كويس جدًا لحد آخر عملية هي اللي شوهت وشي وخلتني لا عارفه أمضغ الأكل ولا بقيت اعرف اشرب ولا حتى انام انا ليا 4 سنين بنام على جنب واحد لغاية ما عضم خدي الأيسر برز.. مش عارفه امشي كويس بسبب العظام اللي تم أخذه من قدمي اليمنى.. انا أدمرت".

وأضافت المريضة بضمور الفك السفلي بالفم، أنها قبيل إجراء العملية الجراحية الأخيرة، كانت تستطيع مضغ الطعام وابتلاعه بشكل طبيعي كما كانت تستطيع النوم والجلوس والقيام بأعمال المنزل ومساعدة والدتها إلا أنها اليوم تشعر وكأنها فارقت الحياة وهي على قيدها.

 

واستكملت رحاب حديثها قائلة:" اتعرضت للتنمر ووقفت دراسة بالمعهد 5 سنين واجبرت على استكمال دراستي فيما بعد.. كان ناس كبيرة وشباب وزميلاتي في المعهد كانوا يتريقوا واللي يقولي ده انتي كنتي هتيجي عصفورة واللي يقولي ده انتي بيخوفوا بيكي العيال الصغيرة.. مكنش ليا أصحاب ومازلت مليش بعد امي واخواتي من بعد بابا الله يرحمه".

 

واختتمت ابنة محافظة سوهاج حديثها مع موقع صدى البلد، بمناشدتها العاجلة، رادفة:" انا عاوزه أتعالج انا المفروض يتعملي عملية تكلفتها من 250 ألف جنيه لـ320 ألف جنيه، ولا أنا ولا امي معانا مبلغ زي ده خلاص ضيعنا اللي حيلتنا طول مشوار علاجي اللي عدى... نفسي حد يتبنى حالتي نفسي اكمل الباقي من عمري زي اي بنت في سني طبيعية وده أقل حقوقي".

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