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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

المُشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لتاجر شابو في سوهاج

صدى البلد

قضت محكمة جنايات سوهاج، برئاسة المستشار محمد جمال عوض وعضوية المستشارين محمد يوسف الليثى ووئام سامى نجيب بأمانة سر سيد على بكر، بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه، لعامل ثلاثيني؛ إثر اتهامه بالاتجار في مادة الشابو المخدر، متخذًا من دائرة مركز شرطة المنشاة جنوب محافظة سوهاج، مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

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تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة المنشاة بدائرة مركز المنشاة يفيد بورود معلومات لضباط مباحث المركز، مفادها اتجار المدعو (ك. م- 32 سنة- عامل- ويقيم دائرة المركز)، بمادة الشابو المخدر.

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وعقب تقنين الإجراءات، واستئذان النيابة العامة، تم ضبط المتهم وبحوزته 19 كيس من مادة الشابو المخدر، معدة للبيع، كما تم ضبط عدد من جرامات الحشيش المُخدر بقصد التعاطي، وبمواجهته اقر بحيازة المضبوطات لما سبق ذكره.

حرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات، والتي أحالة أوراق القضية إلى محكمة جنايات سوهاج، والتي أصدرت حكمها المُتقدم.

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