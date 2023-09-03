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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ سوهاج يتابع الموقف التنفيذي لمحور المراغة / ساقلتة

صدى البلد

تابع اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، الموقف التنفيذي لمحور "المراغة/ ساقلتة"، للإطمئنان على معدلات الأداء، وتذليل أية معوقات، مؤكدا أهمية المشروع كشريان جديد للتنمية وإضافة هامة في مجال تدعيم شبكة الطرق وخدمة حركة الاستثمار بالمحافظة، وخدمة الأهالي  بمركزي المراغة وساقلتة، موجها بالمتابعة المستمرة للمشروع والالتزام بالبرامج الزمنية الموضوعة للانتهاء من المحور.

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وأوضح محافظ سوهاج أن طول محور  "المراغة/ ساقلتة" أعلى النيل يبلغ 4.3 كيلو متر، وبتكلفة 315 مليون جنيه، مشيرا أن المحور يربط بين طريق أسوان الزراعي الغربي، وطريق أسوان الزراعي الشرقي، ويعبر نهر النيل بكوبري طوله 570 مترا.

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