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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

نجار يُنهي حياة بائع خضار في سوهاج.. والسبب صادم

صدى البلد

انتهت حياة بائع خضار في بداية العقد الرابع من العُمر، على يدي نجار؛ إثر نشوب مشاجرة بينهما بسبب خلافات الجيرة القائمة فيما بينهما دائرة مركز شرطة أخميم شرق محافظة سوهاج.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز أخميم، يفيد بورود إشارة من مستشفى سوهاج الجامعي مفادها  وصول المدعو “محمود. خ"، 32 عامًا، بائع خضار، يقيم دائرة المركز، مصابا بجرح طعني نافذ، وتوفي عقب وصوله.

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بالانتقال والفحص وسؤال زوجته المدعوة “سحر. ض”، 22 عامًا، ربة منزل، وتقيم بذات الناحية، اتهمت المدعو “إسلام. ع”، 25 عامًا، نجار، ويقيم دائرة أخميم، بالتعدي على زوجها، بالضرب بسلاح أبيض كان بحوزته؛ ما نتج عنه إصابته التي أودت بحياته.

وذلك إثر نشوب مشاجرة بينهما بسبب خلافات الجيرة القائمة فيما بينهما، وعقب تقنين الإجراءات واستئذان جهات التحقيق المختصة، تم ضبط المتهم وبحوزته الأداة المستخدمة بإرشاده، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة لذات السبب المُشار إليه.

حرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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