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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

هربت من البيت منذ سنوات.. حكاية فتاة سقطت في بئر الحرام

صدى البلد

يواصل صدى البلد نشر نص التحريات في واقعة استغلال فتاتين في ممارسة الحرام والمعروفة إعلاميا بواقعة المتعة الحرام في بولاق الدكرور،وحملت القضية رقم ۹۳۱۷ لسنة ۲۰۲۳ جنايات، والمقيدة برقم ١٨٩ جنوب الجيزة..

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وكشفت، التحريات أن المتهمة هنادي هي من تقوم بعقد و ترتيب اللقاءات المؤثمة وهي التي تعمل على إدارة تلك الحسابات و تسهيل المتعة الحرام نظير حصولها على مبالغ مالية و أن المتهمة استغلت كلا من الشاهدتين الأولى والثانية ، لزواجهما من قبل وانفصال الأولي عن زوجها و الثانية لوفاة زوجها وانها التي تقوم بتسهيل ممارسة الحرام.

 

 من أجل الطعام

 

وأوضحت، التحريات، انها اعتادت على تسهيل الحرام المجني عليهن منذ فترة و عرضهن على الرجال لممارسة الحرام نظير مبالغ مالية عليها من الرجال راغبي المتعة الحرام نظير ايواءهن واطعامهن.

 

7 سنوات مشردة

 

وشرحت، التحريات، ان الشاهدة الأولى والديها منفصلين بالطلاق منذ حوالي 7 سنوات، وأنها تركت التعليم من الصف الرابع الابتدائي وكانت تقيم رفقة الأب، وأنه تم إيداعها من قبل بمؤسسة العجوزة وأنها قد قابلت إحدى الفتيات والتي قامت باستدراجها لاستغلالها في المتعة الحرام.

 

وتابعت، التحريات أن الشاهدة الثانية والديها منفصلين بالطلاق منذ 5 أعوام وانها لم تلتحق بالتعليم وكانت تقيم رفقة الأب وتم إيداعها من قبل بمؤسسة فتيات العجوزة وانها حال ذهابها الى منزلها قابلت إحدى الفتيات التي استدرجتها لاستغلالها في المتعة الحرام.

 

سقوط هنادي

 

وكانت، سقطت هنادي في قبضة مباحث الآداب متهمة بتسهيل الحرام مع الرجالة بمقابل مبلغ مالي، تلك التفاصيل كشفتها التحريات، حيث تبين أن انه من خلال متابعة شبكة الانترنت ورصد برامج التواصل الاجتماعي الإباحية والتي تقوم مستخدميها من النسوة الساقطات وراغبي المتعة الحرام باصطياد بعضهم البعض تبين وجود أحد البرامج بإسم jodel وبفحصه تبين وجود إعلانات لبعض راغبي المتعة الحرام من الدول العربية وإعلان رغبتهم في ممارسة الحرام مع النسوة الساقطات في من ترغب ذلك مقابل مبالغ مالية ليقوموا بدفعها لهم وكذا وجود تعليقات علي هذه الاعلانات من النسوة الساقطات ليعلنوا فيها رغبتهم في ذلك ويقوموا فيها بالاتفاق فيما بينهم على ممارسة الحرام مقابل مبالغ مالية يتحصلون عليها من راغبي المتعة الحرام بالمخالفة لقانون ١٠ لسنة ١٩٦١ .

 

وعقب دخوله لمتابعة البرنامج قامت إحدى النسوة الساقطات بالتحدث معه وطلبت إرسال رقم هاتفة للتحدث على خاصية الواتس اب وقامت بالتواصل معه علي تطبيق الواتساب، وقام ذات المصدر بالتحدث معها على خاصية الواتس اب وقامت تلك السيدة بإرسال صور عاريه وقامت بعرض صديقاتها علية الممارسة الحرام الحرام معهم مقابل مبلغ مالي (۳۰۰۰ الآف جنيه ) لكل واحدة منهم وأنها سوف تقوم بإرسال سيدتان لممارسة  الحرام مع مصدرنا ومعهما سيدة ثالثة لإستلام المبلغ المالي المتفق علية والأنصراف في حينه قبل تنفيذ الاتفاق المؤثم وتم تحديد مكان التقابل في بولاق الدكرور ومنها لأحدى الشقق المفروشة بذات المنطقة.

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