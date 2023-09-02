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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

10 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق محطة كهرباء الجيزة..الأهالي: ربنا يسترها علينا|فيديو

صدى البلد

دفعت قوات الحماية المدنية بـ10 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق هائل اندلع في محطة إنتاج الكهرباء بقرية أبو غالب في مدينة الجيزة.

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البداية عندما تلقت غرفة الحماية المدنية بالجيزة بلاغاً يفيد باندلاع حريق في محطة إنتاج الكهرباء بقرية أبو غالب في مدينة الجيزة، على الفور انتقل فريق من غرفة الحماية المدنية بالجيزة وتم الدفع بـ10 سيارات إطفاء لمحاولة مجابهة اللسنة اللهب.

حريق في محطة إنتاج الكهرباء بقرية أبو غالب الجيزة

وبذلت الحماية المدنية جهود مكثفة وتم السيطرة على كرات اللهب قبل امتدادها للعقارات المجاورة، ولم يسفر الحريق عن إصابات في الأرواح.

 

وقال، شاهد عيان على واقعة اندلاع حريق في محطة إنتاج الكهرباء بقرية أبو غالب في مدينة الجيزة:"ربنا يسترها علينا، الحريق كبير وربنا يسترها".

 

وكان، تداول رواد موفع التواصل الإجتماعي الفيس بوك، فيديو لحظة إندلاع حريق في محطة إنتاج كهرباء في منطقة أبو غالب بمدينة الجيزة.

                       

وجاءت تعليقات رواد موقع التواصل الإجتماعي كالأتي:"سترك يارب.. حريق هائل جداً في محطة إنتاج المهرباء في منطقة أبو غالب بالجيزة..ربنا يسترها علينا.

  

 

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