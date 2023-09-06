نشرة المرأة والصحة: أطعمة نتناولها يوميا تسبب الشخير أثناء النوم.. ياسمين الخطيب تبهر متابعيها بهذه الإطلالة.. جورجينا صديقة رونالدو تخطف الأنظار في مهرجان فينيسيا

نشر موقع “صدى البلد”، عددًا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة خلال الساعات الماضية، حيث تم التطرق إلى أهم الموضوعات التي أثارت الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وشهدت اهتمامًا من قبل مُتابعي السوشيال ميديا، ونعرض أبرزها فيما يلي:

نشرة المرأة والصحة

النوم القليل يسبب كارثة غير متوقعة.. اعرف التفاصيل

ما لا يعرفه كثيرون أن قلة النوم تتسبب في مشاكل كثيرة للجسم من بينها الشيخوخة المبكرة وهذا لا يقتصر على البشرة فقط بل على صحة وقوة الأعضاء الداخلية للجسم.

برشاقة لافتة... ياسمين الخطيب تبهر متابعيها بهذه الإطلالة

شاركت ياسمين الخطيب متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الأنستجرام، بصورة جديدة من أحدث ظهور لها.

لا تتجاهلها.. أمراض معوية تؤثر على رائحة الفم

يجهل الكثير من الأشخاص أن هناك بعض الأمراض التي تؤثر على رائحة الفم، لذلك كشف موقع هيلثي عن بعض الأمراض المعوية التي يمكن أن تؤثر على رائحة الفم.

أعراض إذا ظهرت على طفلك فهو يعاني من ديدان البطن.. لن تتوقعها

تصيب الديدان المعوية الأطفال نتيجة تناول الطعام الملوث، وعدم غسل اليدين قبل تناول الطعام، أو بسبب قضم الأظافر بالفم.

النساء أكثر عرضة لهذا النوع من السرطان.. اتبعي النصائح

يأتي سرطان الثدي بعد سرطانَ الجلد من حيث كونه أكثر أنواع السرطانات شيوعًا بين النساء في الولايات المتحدة.

بلاش تاكلها.. أطعمة نتناولها يوميا تسبب الشخير أثناء النوم

يعاني بعض الناس من الشخير أثناء النوم، وهو الذي يحدث بسبب انقطاع التنفس خلال النوم، وهو ما يتسبب في الأرق، والحرمان من النوم عند البعض.

بالأحمر الناري.. جورجينا صديقة رونالدو تخطف الأنظار في مهرجان فينيسيا

ظهرت عارضة الأزياء العالمية جورجينا صديقة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، في مهرجان فينيسيا السينمائي بإطلالة جذابة وساحرة، وقامت بمشاركة فيديو مع متابعيها عبر حسابها الرسمي على إنستجرام.