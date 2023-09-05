أعراض إذا ظهرت على طفلك فهو يعاني من ديدان البطن.. لن تتوقعها

تصيب الديدان المعوية الأطفال نتيجة تناول الطعام الملوث، وعدم غسل اليدين قبل تناول الطعام، أو بسبب قضم الأظافر بالفم.

أعراض ديدان البطن عند الاطفال

ويمكن لتناول الطعام غير المطبوخ جيداً، ان يتسبب في تكون الديدان المعوية للأطفال؛ حيث أنها موجودة على الأطعمة والنباتات غير المطهية.

وتظهر بعض الإصابة بأعراض ديدان البطن عند الأطفال، لذا على الوالدين متابعة أولادهم في حالة الشعور بالأعراض التالية، وتشمل ما يلي :

_ يظهر في البراز ديدان لونها أبيض، وتكون على هيئة أشرطة.



_ حكة الشرج، والشعور بحركة في منطقة فتحة الشرج خاصة في فترة الليل.



_ ألم شديد في الأمعاء .

_ يصاب المريض بـ ديدان البطن بـ فقر الدم.

_ نقصان تدريجي في الوزن، ونجد أن الأشخاص الذين يعانون من ديدان البطن تظهر لديهم أعراض نحافة.

أعراض ديدان البطن عند الاطفال

_ الإغماء المتكرر، والمعاناة من الأرق وقلة النوم.

_ الشعور بـ صداع.

_ الإصابة بـ عسر الهضم.

_ سيلان اللعاب وجفاف الشفاه خاصةً في النهار.

_ ألم الصدر و صدور صوت من الأسنان.

_ ارتفاع درجة حرارة الجسم عن المعدل الطبيعي.

_ الإمساك، وقد يستمر الإمساك لمدة يومين، وقد يصاب الطفل بـ إسهال، وهذا لأن بعض الديدان تنتج مادة خاصة تحفز الجسم على طرد الطعام غير المهضوم.

_ متلازمة التعب المزمن ، وتعني الإجهاد الدائم و الإرهاق.

_ خلل في الجهاز المناعي ، فيكون الطفل عرضة إلى الإصابة بالأمراض والفيروسات التي تصيب الجهاز المناعي، وتظهر حينها علامات الطفح الجلد.