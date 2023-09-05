بالأحمر الناري.. جورجينا صديقة رونالدو تخطف الأنظار في مهرجان فينيسيا

ظهرت عارضة الأزياء العالمية جورجينا صديقة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، في مهرجان فينيسيا السينمائي بإطلالة جذابة وساحرة، وقامت بمشاركة فيديو مع متابعيها عبر حشابها الرسمي على إنستجرام.

تفاصيل إطلالة جورجينا في مهرجان فينيسيا

وظهرت جورجينا بفستان طويلة وذيل باللون الأحمر وبتصميم الاوف شولدرز، وبفتحة من منطقة الصدر، وعليه فيكونة كبيرة من منطقة الخصر، واختارت عليه بوت باللون الاسود.

وتركت جورجينا شعرها منسدلا عبر اكتافها بتسريحة إنسيابية وناعمة، وهو ما تناسب مع إطلالتها.

وأكملت جورجينا إطلالتها ببعض اللمسات الناعمة من المكياج، فقامت بالإعتماد على الالوان الترابية لتبرز من جمال ملامحها.

فيما اختارت جورجينا بعض الأكسسورات الالماسية، فقد ارتدت عقد كبير يتوسطه حجر الماسي باللون الأحمر، واسورة وخاتم باللون الفضي.

جورجينا

جورجينا