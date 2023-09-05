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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بلاش تاكلها.. أطعمة نتناولها يوميا تسبب الشخير أثناء النوم

أطعمة تسبب في الشخير
أطعمة تسبب في الشخير أثناء النوم

يعاني بعض الناس من الشخير أثناء النوم، وهو الذي يحدث بسبب انقطاع التنفس خلال النوم، وهو ما يتسبب في الأرق، والحرمان من النوم عند البعض.

 

أطعمة تسبب في الشخير أثناء النوم

 

وهناك العديد من الأسباب وراء الشخير، ومن بينها زيادة الوزن، ولكن أغربها هي تناول بعض الأطعمة.

 

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وفقا لما نشر في موقع “هيلث لاين” الطبي أن هناك بعض الأطعمة التي قد تتسبب في إرخاء عضلات الحلق، مما قد تسبب في الشخير خلال النوم.

 

ومن أبرز  الأطعمة التي يجب تجنبها قبل النوم بفترة كبيرة لمنع حدوث الشخير، وتشمل ما يلي:

-  تناول منتجات الألبان قبل النوم يتسبب في الشخير إلى حد كبير، وذلك لأنه يعمل على إنتاج المزيد من المخاط في الحلق.

 

أطعمة تسبب في الشخير أثناء النوم

 

_ المشروبات والأطعمة الغنية بالسكر السكرية تسبب في إنتاج البلغم وورم خلايا الحلق والممرات الأنفية.

 

- لا يعتبر دقيق القمح مفيدًا للصحة، لأنه يسبب الالتهاب ويتسبب في إفراز المخاط، ما يعمل على إنسداد مجرى الأنف ويؤدي إلى الشخير.

 

_ اللحوم الدسمة تؤدي إلى الالتهابات، وتزيد مستويات الدهون المشبعة في جسم الإنسان، مما يساهم في الشخير في أثناء النوم.

الشخير النوم أطعمة زيادة الوزن الحلق الألبان

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