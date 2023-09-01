6 أطعمة ومشروبات تصيبك بإنتفاخ القولون .. أعرفها وتجنبها

تناول بعض الأطعمة يمكن أن يتسبب في تكون غازات وانتفاخات القولون، مما يجعلنا نشعر بعد الإرتياح، ولكن يمكن تجنب بعض الأطعمة واتباع نظام غذائي صحي للمساعدة في الوقاية من إنتفاخات القولون.

أطعمة ومشروبات تسبب إنتفاخات القولون والمعدة

من بين الأطعمة التي قد تسبب إنتفاخات القولون والمعدة، وفقا لما جاء في موقع “هيلثي”، وتشمل ما يلي :

- البقوليات :

تناول البقوليات، مثل الفاصوليا والحمص، بشكل مفرط يؤدي إلى حدوث الانتفاخ والغازات الشديدة في البطن، ويصعب هضمها، ويمكن تجنب هذه المشكلة بنقع البقوليات ليلة واحدة قبل طهيها.

- الخضراوات الصلبة :

وتناول الخضروات الصلبة، مثل البروكلي والقرنبيط والكرنب، قبل الخلود للنوم، يتسبب في كثرة الغازات وحدوث انتفاخات القولون، لذا، يفضل تناولها في وجبة الغداء، وإضافة الكمون في مية السلق الخاصة بهم.

- منتجات الألبان :

قد تكون منتجات الألبان، مثل الجبن والحليب، مشكلة بالنسبة لمن يعاني من عدم تحمل اللاكتوز ويصعب عليهم هضمه، لذا، يحبذ تجنب المنتجات التي تحتوي على الحليب للوقاية من الغازات وإنتفاخات القولون وتهيجه.

أطعمة ومشروبات تسبب إنتفاخات القولون والمعدة

- المشروبات الغازية :

ويمكن للمشروبات الغازية أن تسبب غازات البطن بشكل كبير، ويمكن أن تزيد الضغط في المعدة وتساهم في انتفاخ القولون والمعدة.

- الأطعمة الدهنية :

تناول الأطعمة الدهنية بانتظام يؤدي إلى حدوث انتفاخات، وذلك لأنها تستغرق وقتًا اطول فب الهضم.

- الحلوى الصناعية :

ويوجد هذا النوع من الحلوى في المشروبات الغازية والمخبوزات، يمكن أن تؤدي أيضًا إلى غازات البطن وإنتفاخ القولون. لذا يمكن إستبدالهم بتناول الفواكه والعصائر الطبيعة .