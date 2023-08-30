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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

للنساء .. انتبهي لهذه الأعراض قد تنذر بنوع خطير من السرطان

سرطان المهبل
سرطان المهبل

قد تظهر بعض التغيرات على النساء وتدل على وجود مشاكل في المنطقة التناسلية، ولكن دون أن تعلم بأنها قد تكون علامة على المعاناة من سرطان المهبل.

 

أعراض سرطان المهبل

 

وعادة لا تظهر أعراض سرطان المهبل في  المراحل المبكرة، ولكن أكثر العلامات والدلالات التي تؤكد الإصابة، هي: النزيف المهبلي غير الطبيعي، وبعض الأعراض الأخرى.

 

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وهناك بعض الأعراض التي قد تكشف الإصابة بسرطان المهبل، وذلك وفقًا لما جاء في موقع "مايو كلينك" الطبي.

 

أعراض سرطان المهبل

 

1- إفرازات غير طبيعية من المهبل.

2- ألم عند التبول.

3- صعوبة التبول.

4- الشعور بالألم خلال الجماع.

5- الشعور بألم في الحوض.

6- ألم في الجزء السفلي من البطن.

7- ألم في الساقين والظهر.

8- تورم الساقين.

المهبل سرطان المهبل النزيف المهبلي المنطقة التناسلية النساء

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