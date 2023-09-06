توجد بعض الأطعمة التي يمكن لمرضى النقرس تناولها بشكل آمن، وتساعد في التحكم في نوبات النقرس، وتقليل تراكم حمض اليوريك في الجسم.

وينصح مرضى النقرس، بتناول بعض الأطعمة، حسب ما نشره موقع “هيلثي”.

أطعمة يمكن تناولها بشكل آمن لمرضى النقرس

الخضروات: تناول الخضروات الطازجة والمجمدة بكميات وفيرة. تشمل الخضروات الورقية مثل السبانخ والكرنب والخس، والخضروات الأخرى مثل البروكلي والبازلاء والفاصوليا الخضراء.

الفواكه: تناول الفواكه الطازجة بكميات وفيرة. تشمل الفواكه الغنية بفيتامين سي مثل الفراولة والكيوي والبرتقال والليمون.

المكسرات والبذور: تناول المكسرات والبذور بكميات معتدلة. تشمل المكسرات الصحية مثل اللوز والجوز والفستق والبذور مثل بذور الكتان وبذور الشيا.

الألبان قليلة الدسم: تناول الألبان قليلة الدسم مثل الحليب والزبادي والجبنة قليلة الدسم أو قليلة الملح.

الحبوب الكاملة: تناول الحبوب الكاملة مثل الشوفان والأرز البني والعسل الأسود.

البروتينات النباتية: يمكن تناول البروتينات النباتية مثل العدس والحمص والفاصوليا والمنتجات الصويا مثل الصويا والتوفو.

الماء: شرب كميات كافية من الماء يساعد على تخفيف تراكم حمض اليوريك في الجسم وتعزيز إفرازه عن طريق الكلى.

يجب أن تتم مراجعة نظامك الغذائي مع الطبيب أو خبير التغذية المتخصص لضمان أنه يتوافق مع حالتك الصحية الفردية وأن يلبي احتياجاتك الغذائية الخاصة.