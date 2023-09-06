لن تصدق ما حدث لـ سيدة استنشقت فلفلا حارا

تعرضت امرأة برازيلية لمرض خطير فى الدماغ وهي فى الواقع واقعة غريبة من نوعها، تدعى هذه السيدة "ثايس ميديروس" والتى ظلت في المستشفى لمدة ستة أشهر، وذلك بعد تعرضها لتورم خطير في الدماغ نتيجة استنشاق الفلفل الحار وفركه على أنفها.

وبحسب ما ورد فى موقع "تايمز أوف إنديا"، فإن الحادث الغريب وقع عندما كانت الفتاة البالغة من العمر 25 عامًا تساعد صديقها في طهي العشاء لوالديه في منزله في مدينة أنابوليس الأمريكية.

الفلفل

ماذا حدث للفتاة بعد استنشاق الفلفل الحار ؟

من المعروف أن الفلفل الحلو (قرن الماعز)، وهو فلفل ناري ينتشر في المنطقة وشديد الحرارة، وهذا جعلها غير قادرة على الكلام أو المشي.

ماذا حدث للفتاة بعد استنشاق الفلفل الحار ؟

بدأت السيدة "ثايس ميديروس"تشعر بحكة في الحلق، وتم نقلها إلى المستشفى في مدينة أنابوليس الأمريكية.

وبحسب ما تم كشفه نتيجة الاختبارات الطبية، فإن الفتاة عانت من وذمة أدت إلى تورم شديد في الدماغ، وفسر الأطباء هذا التورم أنه ناجم عن رد فعل تحسسي تجاه الفلفل القوي، وتدهورت حالتها لدرجة أنها دخلت عدة أيام في غيبوبة.

وأشار الأطباء المقيمين على لحالة إلى أن الوذمة نتيجة التورم الناتج عن تراكم السوائل في أنسجة الجسم، وتحدث الوذمة الدماغية في الدماغ وتهدد الحياة.

وتعرضت الفتاة إلى أعراض الصداع وألم أو تصلب الرقبة وفقدان الرؤية كليًا أو جزئيًا وتغيرات في الوعي أو الحالة العقلية والغثيان والقيء والدوخة.

مشاكل صحية متعددة عانيت منها الفتاة

وما جعل هذه الفتاة شديدة التعرض لهذه الوزمة الطبية؛ هي أنها كانت تعاني أيضًا من التهاب الشعب الهوائية والربو، ما جعل تعافيها أكثر صعوبة، ولم تقتصر معاناتها على كل هذا فقط، بل بعد خروجها من المستشفى دخلت مرة أخرى بعد أربعة أيام فقط نتيجة إصابتها بحمى شديدة وبول باللون الأحمر.

وأصيبت الفتاة بالتشنج القصبي وهي حالة تنطوي على انقباض المسالك الهوائية في الرئتين، وأدى ذلك إلى تفاقم حالتها الصحية مرة أخرى، وذلك بعد أن كانت من المفترض أن تعود إلى المنزل من المستشفى، ولكن لا تزال حاليًا حالتها خطيرة ولا يوجد موعد محدد لخروجها من المستشفى.