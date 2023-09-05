تحمى نفسك من 15 مشكلة صحية عند تناول الفلفل باستمرار .. اكتشفها

يعد الفلفل من أكثر الأطعمة التي يتم ادخالها في وصفات عديدة سواء مع الكبدة أو السلطات أو المكرونات أو الشاورما وغيرها الكثير



ونعرض لكم اهم فوائد الفلفل وفقا لما جاء في موقعpunchng



الفلفل جيد لفقدان الوزن

يخفف من أعراض انقطاع الطمث

يخفض نسبة الكولسترول في الدم ومستويات الدهون الثلاثية

يخفف من الصداع النصفي

يحارب الأنفلونزا ونزلات البرد والالتهابات الفطرية

يمنع رائحة الفم الكريهة

الفلفل يمنع الحساسية

يحسن الوظائف الإدراكية

الفلفل يمنع فقر الدم

الفلفل يقلل من القلق

الفلفل يحسن صحة العظام

الفلفل يعزز المناعة

الفلفل له خصائص مضادة للالتهابات

يحسن صحة القلب والأوعية الدموية

الفلفل يمنع السرطان

