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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

تحمى نفسك من 15 مشكلة صحية عند تناول الفلفل باستمرار .. اكتشفها

الفلفل
الفلفل

يعد الفلفل من أكثر الأطعمة التي يتم ادخالها في وصفات عديدة سواء مع الكبدة أو السلطات أو المكرونات أو الشاورما وغيرها الكثير
 

ونعرض لكم اهم فوائد الفلفل وفقا لما جاء في موقعpunchng

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الفلفل جيد لفقدان الوزن
يخفف من أعراض انقطاع الطمث
يخفض نسبة الكولسترول في الدم ومستويات الدهون الثلاثية
يخفف من الصداع النصفي
يحارب الأنفلونزا ونزلات البرد والالتهابات الفطرية
يمنع رائحة الفم الكريهة
الفلفل يمنع الحساسية
يحسن الوظائف الإدراكية
الفلفل يمنع فقر الدم
الفلفل يقلل من القلق
الفلفل يحسن صحة العظام
الفلفل يعزز المناعة
الفلفل له خصائص مضادة للالتهابات
يحسن صحة القلب والأوعية الدموية
الفلفل يمنع السرطان
 

الفلفل الأنفلونزا ونزلات البرد أعراض انقطاع الطمث الدهون الثلاثية التهابات الفطرية القلب والأوعية الدموية رائحة الفم الكريهة رائحة الفم منع فقر الدم منع رائحة الفم الكريهة

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