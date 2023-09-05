نشرة المرأة والصحة.. مشكلة صحية تصيبك عند تناول الفلفل باستمرار ورانيا يوسف تثير ضجة في أحدث ظهور

نشر موقع “صدى البلد”، عددًا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة خلال الساعات الماضية، حيث تم التطرق إلى أهم الموضوعات التي أثارت الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وشهدت اهتمامًا من قبل مُتابعي السوشيال ميديا، ونعرض أبرزها فيما يلي:

نشرة المرأة والصحة

انتبه.. الروائح الكريهة في بعض مناطق الجسم تشير إلى أمراض خطيرة

روائح الفم والقدم وتحت الإبط الكريهة قد تكون ناتجة عن عوامل عادية وطبيعية، وغالبًا ما لا تشير إلى وجود أمراض خطيرة، ومع ذلك، في بعض الحالات، قد تكون هناك بعض الحالات الصحية التي يمكن أن تسبب رائحة غير مستحبة، لذلك، إذا كنت تعاني من رائحة كريهة شديدة أو مستمرة في هذه المناطق، فقد يكون من الأفضل استشارة الطبيب لتقييم الحالة وتحديد السبب المحتمل.

بسبب لونه..سارة سلامة تثير الجدل بفستانها| شاهد

حرصت الفنانة سارة سلامة على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الأنستجرام، بصورا جديدة من أحدث ظهور لها.

بملابس جريئة.. شاهد رانيا يوسف تثير ضجة في أحدث ظهور

حرصت الفنانة رانيا يوسف ، على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الأنستجرام، بفيديو جديد من أحدث ظهور لها.

بالفستان الأبيض.. غادة عبد الرازق تستعرض رشاقتها| شاهد

حرصت الفنانة غادة عبد الرازق، على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي، على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، بصور جديدة من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

تحمى نفسك من 15 مشكلة صحية عند تناول الفلفل باستمرار .. اكتشفها

يعد الفلفل من أكثر الأطعمة التي يتم ادخالها في وصفات عديدة سواء مع الكبدة أو السلطات أو المكرونات أو الشاورما وغيرها الكثير

