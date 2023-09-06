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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

"الإنتاج الحربي": إنتاج المصاعد بنسبة تصنيع محلي 40% ومحاولات لرفع النسبة لـ60%

المهندس محمد صلاح
المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الإنتاج الحربي

استقبل المهندس  محمد صلاح الدين مصطفى وزير الإنتاج الحربي المهندس  ثامر الريس رئيس مجلس الإدارة و الرئيس التنفيذي لشركة ميار القابضة المالكة لشركة الخليج للمصاعد و السلالم الكهربائية المحدودة السعودية لمتابعة مستجدات التعاون المشترك بين الطرفين، بديوان عام  الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.


في بداية اللقاء رحب الوزير بالحضور، و أشاد بالدور الهام الذي تقوم عليه شركة "إيجيك" في توفير سبل الراحة و الرفاهية للمواطنين خاصة في ظل تنامي أعمال البناء و التشييد في إطار بناء الجمهورية الجديدة بمصر. 

وأوضح وزير الإنتاج الحربي ، أن المصنع يقوم بإنتاج المصاعد بأنواعها المختلفة سواء للمباني السكنية أو المصانع أو المستشفيات، مضيفاً ان شركة مصر الخليج للمصاعد و السلالم الكهربائية "إيچيك" تقوم بتطبيق الكود الأوروبي في عمليات التصنيع بمصنعها ، و الشركة حاصلة على العديد من شهادات الجودة مثل الأيزو 9001 لعام 2015 في مجال تصميم و تصنيع و تركيب و توزيع المصاعد الكهربائية   و شهادة TUV .


وشدد وزير الإنتاج الحربي ، خلال اللقاء على ضرورة الإلتزام بتنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتعظيم دور المنتج المحلي و إزالة كافة المعوقات التي تحول دون زيادة التصنيع و الإنتاج، مشيراً إلى أن هذا الاجتماع يأتي بهدف المتابعة و الاطمئنان على سير العملية الإنتاجية و الوقوف على أخر مستجدات التنفيذ، و الاطلاع على المخطط الزمني لزيادة نسبة المكون المحلي.

 

إنتاج و تركيب و صيانة المصاعد الكهربائية


و من جانبه أعرب المهندس  ثامر الريس  رئيس مجلس الإدارة و الرئيس التنفيذي لشركة ميار القابضة المالكة لشركة الخليج للمصاعد و السلالم الكهربائية المحدودة عن سعادته بنجاح التعاون المشترك مع وزارة الإنتاج الحربي في مجال إنتاج و تركيب و صيانة المصاعد الكهربائية بمختلف أنواعها وذلك بالإعتماد على الإمكانيات التصنيعية و التكنولوجية لشركات الإنتاج الحربي و بالاستفادة من خبرات الأطقم الفنية المتخصصة في هذا المجال، موضحاً أن القائمين على شركة مصر الخليج للمصاعد و السلالم الكهربائية "إيچيك" يتطلعون إلى تصدير منتجات الشركة من المصاعد الكهربائية للخارج خاصة بالأسواق العربية و الإفريقية. 


وبدوره صرح المستشار الإعلامي لوزير  الإنتاج الحربي و المتحدث الرسمي للوزارة محمد عيد بكر ان الوزارة حريصة على التعاون مع مختلف القطاعات العام و الخاص ، و على تعميق العلاقات و الأواصر المتينة التي تربط بين مصر و السعودية،  لافتاً إلي  أن شركة "إيچيك" تقوم حالياً بإنتاج المصاعد بنسبة تصنيع محلي تصل إلى 40% و يتم العمل على رفع هذه النسبة لتصل إلى 60%.


حضر اللقاء كلاً من المهندس / إميل حلمي إلياس عوض نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربي و العضو المنتدب، و المهندس / محمد شيرين محمد المشرف على الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، و محمد عيد بكر المستشار الإعلامي للسيد الوزير، و المهندس / عزت محمد عبد العزيز رئيس مجلس إدارة شركة حلوان للآلات و المعدات (مصنع 999 الحربي)، و إبراهيم محمد إبراهيم رئيس قطاع العلاقات العامة و المراسم.

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