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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محمد علي.. قصة أشهر طالب حارب السرطان في سيناء| صور

الطالب الضحية بالغربية
الطالب الضحية بالغربية

شهدت قرية بشبيش التابعة لمركز المحلة بمحافظة الغربية، استمرار حالة من الصدمة والوجيعة علي وجوه الآلاف من الأسر والعائلات عقب الانتهاء من مراسم تشييع جثمان الشاب "محمد علي " طالب كلية الاسنان مانشستر بجامعة المنصورة عقب صراع مع داء سرطان الدم والمعروف إعلاميا باشهر محارب للسرطان. 

 

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وشارك في مراسم تشييع جثمان الشاب الفقيد كل من أقاربه وأصدقائه وزملائه ودفن بمثواه الٱخير بمقابر أسرته.

وكان الطالب الراحل كرمه الرئيس عبد الفتاح السيسي، ابن الطالب محمد علي سعد، كونه استطاع بالصبر والإيمان، التغلب على مرض السرطان ، والتفوق في الثانوية العامة، والالتحاق بكلية طب الأسنان، وزاد من فرحة الأهالي استجابة الرئيس عبد الفتاح السيسي لطلب "محمد" أثناء تكريمه، بتجهيز وافتتاح مستشفى في قريته "بشبيش".


وكان الطالب الراحل  "محمد" الملقب بقاهر السرطان لم ينس لحظة وقوفه أمام الرئيس السيسي أثناء تكريمه في المؤتمر، وسرعة استجابة الرئيس لطلبه بافتتاح مستشفى بقريته قائلًا: "حاضر يا محمد عشان خاطرك حاضر"، وهو ما دعا محمد لتقديم التحية والشكر لسيادة الرئيس لسرعة استجابته.

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قصة نجاح محمد هي قصة من نوع خاص يعيشها شاب فى مقتبل العمر واجه العديد من الصعاب، ومر بتحديات كثيرة لكى يثبت أنه يستطيع أن يحقق حلمه فى التفوق بحصوله على نسبة ٩٨.٥ % فى الثانوية العامة برغم إصابته بسرطان الدم.

أسمه بالكامل "محمد على سعد" أحد المتفوقين فى الثانوية العامة ابن قرية بشبيش التابعة لمركز المحلة الكبرى، بمحافظة الغربية، لقب بالبطل لكونه اجتاز عقبة المرض والثانوية العامة بتفوق.

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وكانت  أسرته اكتشفت إصابته بسرطان الدم وهو فى الصف الثانى الثانوى وبدأت معه رحلة علاج طويلة، بالتزامن مع استمراره فى تحصيل دروسه، حتى أصبح قدوة لغيره ومثالا للصبر والتحمل للوصول للهدف.

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وآخر تصريحات للطالب  "محمد" أن  أسرته اكتشفت إصابته بمرض سرطان الدم فى عام ٢٠١٧، وكان وقتها طالبا فى الصف الثانى الثانوى، ولم يخبروه فى بداية الأمر، ولكنه علم بعد ذلك عن طريق الصدفة، مشيرًا إلى أن أسرته حاولت تخفيف حدة الخبر.

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الرئيس عبد الفتاح السيس الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئيس السيسي الثانوية العامة الأسر والعائلات افتتاح مستشفي استجابة الرئيس بجامعة طنطا بمحافظة الغربية تشييع جثمان جامعة المنصورة

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