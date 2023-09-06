صدمات حمراء قبل السوبر الإفريقي| "كاف" يربك حسابات الأهلي.. أزمة المحترفين مستمرة.. وإصابة مدافعه دولي

يخوض فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر مواجهة مرتقبة أمام نظيره اتحاد العاصمة الجزائري، يوم 15 سبتمبر الجاري، في كأس السوبر الإفريقي.

وتلقي النادي الأهلي العديد من الصدمات قبل مواجهة اتحاد العاصمة الجزائري فى مباراة كأس السوبر الإفريقي.

صدى البلد يستعرض أبرز الصدمات التي تواجه النادي الأهلي قبل السوبر الإفريقي امام اتحاد العاصمة الجزائري.

كاف يصدم الأهلي

تلقت إدارة النادي الأهلي في الوقت الماضي، ضربة جديدة قبل مواجهة السوبر الإفريقي المرتقبة أمام نظيره فريق اتحاد العاصمة الجزائري، في منتصف شهر سبتمبر الجاري.

ويواصل النادي الأهلي معسكره الأوروبي في النمسا بنجاح، استعدادا لحصد أولى بطولات الموسم الجديد.

وصرح الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90":" أن أرسلت إدارة النادي الأهلي خطابا رسميا إلى "الكاف"، للسؤال عن تكاليف جوائز بطولة الدوري الإفريقي، في ظل تضارب الأرقام وعدم وجود شئ رسمي".

وواصل هشام خلال برنامجه على قناة النهار: " إدارة الأهلي قامت بإرسال استفسار عن البند رقم 2، لمعرفة حقوق القلعة الحمراء في تحمل مصاريف البعثة وتكاليف السفر والاقامات أثناء البطولة".

وأردف أمير هشام: "الأهلي تواصل مع الاتحاد الإفريقي لكرة القدم اليوم، لإيجاد توضيح حول من يقوم بتحمل تكاليف مباراة اتحاد العاصمة الجزائري، في السوبر الإفريقي".

واختتم: "الكاف رد بأنه سوف يتحمل كل تكلفة سفر بعثة الأحمر والخاصه بعدد 25 فردًا فقط، وذلك ما كان سببا في غضب مسؤلوو النادي خاصةً أنه بطل دوري أبطال إفريقيا، يلعب مباراة السوبر الإفريقي على ملعبه، وتم الاستفسار مجددًا وهناك حالة ترقب لرد الكاف".

إصابة مدافع الأهلي



تعرض محمود متولي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلى الإصابة في أحد الحصص التدريبية بمعسكر الأحمر الإعدادي بالنمسا.

ويتواجد الأهلي في معسكر إعداد بالنمسا حتى غدًا الموافق 6 سبتمبر الجاري.

وذلك في إطار الاستعداد للموسم الكروي الجديد.

محمود متولي تعرض للإصابة في العضلة الخلفية خلال معكسر الفريق بالنمسا، واشتباه غيابه لمدة 6 أسابيع.

أزمة محترفي الأهلي

يسابق النادي الأهلي، الزمن من أجل حل أزمة لحاق المالي أليو ديانج والجنوب إفريقي بيرسي تاو، ببعثة الأهلي في الطائف قبل السوبر الإفريقي أمام اتحاد العاصمة الجزائري، بعد انتهاء معسكرهم مع منتخبات بلادهم.

وتشهد الفترة الحالية أزمة في لحاق الثنائي بالمعسكر، في ظل عدد الساعات الطويلة للسفر من بلادهم إلي الطائف، وهو ما يعمل عليه الأهلي حاليًا لحل تلك الأزمة.

ووضع النادي الأهلي، أول تلك الحلول، وهو سفر الثنائي إلي أثيوبيا ثم إلي السعودية للتواجد يوم 13 في السعودية.

بينما جاء الحل الآخر، وهو البحث عن رحلة طيران مباشرة إلي دولة عربية سواء قطر أو الإمارات ومنها إلي السعودية.