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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أخبار التعليم| رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023.. بشرى سارة بشأن مؤشرات المرحلة الثالثة 2023 لطلاب الدور الثاني

أخبار التعليم
أخبار التعليم

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

 

برقم الجلوس والاسم.. رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023.. أصبح رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023 لطلاب الثانوية العامة محور اهتمام الطلاب وأولياء أمورهم، خصوصًا بعدما أعلن الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023، بنسبة نجاح 89.04%.

 

بشرى سارة بشأن مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة 2023 لطلاب الدور الثاني
يبحث العديد من الطلاب عن توقعات تنسيق المرحلة الثالثة أدبي 2023 بالدرجات الدور الثاني، حيث يتم فتح باب التسجيل في تنسيق المرحلة الثالثة وذلك لطلاب الثانوية العامة الدور الثاني بعد أن تعلن نتيجة امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني رسميًا.

 

«استخدام الطين الأسواني».. نشاط من تربية نوعية عين شمس لأعضاء جامعة الطفل
استقبلت كلية التربية النوعية 70 طفلًا من جامعة الطفل، على مدار يومين، للتعرف على الطين الأسواني، وأدوات التشكيل النحتي به، وتنفيذ عدد من الأشكال به.

 

تعيين هيئة الاستشعار والمصرية كقائدة للعلوم المفتوحة بشمال إفريقيا
أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي رئيس اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو علي الدور المحوري لمنظمة اليونسكو ومكاتبها الإقليمية على المستوى الإقليمي والقاري في مجالات التربية والعلوم والثقافة والمعلومات والاتصالات، خاصة في ظل العلاقات التاريخية التي تربط بين مصر والمنظمة الأممية، والتي ترجع لأكثر من 75 عامًا.

 

لطلاب الدور الثاني.. رابط تسجيل بالمرحلة الثالثة 2023
يبحث العديد من الطلاب عن توقعات تنسيق المرحلة الثالثة أدبي 2023 بالدرجات الدور الثاني، حيث يتم فتح باب التسجيل في تنسيق المرحلة الثالثة وذلك لطلاب الثانوية العامة الدور الثاني بعد أن تعلن نتيجة امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني رسميًا

 

بمشاركة طلابية.. فنون تطبيقية حلوان تنفذ ميداليات وهدايا أسبوع شباب الجامعات
 قامت كلية الفنون التطبيقية جامعة حلوان بتنفيذ عدد 100 ميدالية تذكارية بالمينا بشعار أسبوع شباب الجامعات ، في إطار توجيهات الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان بتشغيل طلاب الجامعة وانتاج كل مايخص الجامعة وأسبوع شباب الجامعات من خلال الوحدات الإنتاجية بالجامعة واستغلال إمكانات الجامعة والطاقات الشبابية.

 

مدير مستشفيات عين شمس يكشف تفاصيل الحالة الصحية لمصابي عقار حدائق القبة المنهار
كشف الدكتور طارق يوسف مدير مستشفيات جامعة عين شمس، تفاصيل مهمة حول الأوضاع الصحية للمصابين في حادث انهيار حدائق القبة، موضحًا أن الامور مستقرة ويمكننا أن نطمئن بأن هؤلاء المصابين في عناية جيدة وأن جميع الإجراءات الضرورية تتخذ لمتابعة حالتهم وعلاجهم.

 

أكاديمية البحث العلمي ومركز حركة عدم الانحياز ينظمان برنامجاً تدريبياً دولياً
افتتح الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا ونائب مركز حركة عدم الانحياز للعلوم والتكنولوجيا برنامجا تدريبيا دوليا تحت عنوان "تقنيات منخفضة التكلفة لإزالة الزرنيخ من المياه الجوفية".

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