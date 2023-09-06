«استخدام الطين الأسواني».. نشاط من تربية نوعية عين شمس لأعضاء جامعة الطفل

استقبلت كلية التربية النوعية 70 طفلًا من جامعة الطفل، على مدار يومين، للتعرف على الطين الأسواني، وأدوات التشكيل النحتي به، وتنفيذ عدد من الأشكال به.

جاء ذلك، بحضور الدكتور أسامة السيد عميد الكلية، ‏وحضور وتنسيق الدكتورة أماني حنفي عميد الكلية السابق ومنسق برنامج جامعة الطفل في كلية التربية النوعية، وتنسيق فريق إدارة المنح والمشروعات، وذلك في إطار فاعليات جامعة الطفل بجامعة عين شمس، تحت رعاية الدكتورة غادة فاروق القائم بأعمال رئيس الجامعة، والدكتورة ‏شهيرة سمير زكي، المدير التنفيذي لقطاع العلاقات الدولية والتعاون الأكاديمي، ‏وتحت إشراف الدكتورة نهى الرافعي نائب مدير إدارة المنح والمشروعات ومنسق جامعة الطفل بالجامعة.

وقدم الدكتور عبدالرحمن جمال مدرس النحت المساعد بقسم التربية الفنية، جانبا معرفيا عن الطين الأسواني، وأدوات التشكيل النحتي بالطين، مع عرض بعض الأعمال النحتية المنفذة على الطلاب، قبل البدء بالجانب العملي، حيث استخدم الأطفال، الطين، في تشكيل أعمال حرة من اختيار كل منهم.

وفي اليوم الثاني للزيارة، استخدم الطلاب الطين الأسواني لمدة 3 ساعات، لتنفيذ أشكال نحتية لشخصيات كرتونية مفضله لديهم، واختتم اليوم بتدريب الأطفال على الموسيقى، بقيادة الدكتور أحمد سالم.

جدير بالذكر أن كلية التربية النوعية ستستقبل الأطفال، يومين آخرين، الأسبوع المقبل لعمل أنشطة مختلفة.

وتقوم الكلية أيضا بتدريب الأطفال أسبوعيا على الكورال الذي سيتم تقديمه في فعاليات اختتام المرحلة السادسة لجامعة الطفل.

وحرصاً على سلامة الأطفال ومتابعة تنفيذ البرنامج وتيسير أي صعوبات تواجه منسقي الكلية؛ استقبل فريق إدارة المنح والمشروعات، الأطفال، صباحا، في مدرج كلية العلوم، وهي نقطة الالتقاء الدائمة، ثم اصطحابهم لكلية التربية النوعية، بواسطة أتوبيسات جامعة عين شمس، وبعد انتهاء اليوم الدراسي، تمت إعادتهم إلى مقر الالتقاء بكلية العلوم؛ لتسليم الأطفال إلى أولياء الأمور.