60.3 % للأداب و59.1 للحقوق و50.1 للتربية الرياضية.. مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة 2023

تنسيق المرحلة الثالثة 2023 ، ينتظر الطلاب فتح باب تنسيق المرحلة الثالثة 2023، بعد إعلان نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة واغلاق المرحلة الثالثة، وكانت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قد كشفت في بيانها عن الكليات والمعاهد المتاحة في تنسيق المرحلة الثالثة 2023 علمي علوم وأدبي.

الكليات والمعاهد المتاحة أدبي وعلمي علوم ورياضة

يستعرض موقع صدي البلد، الكليات المتاحة في تنسيق الجامعات 2023 بالمرحلة الثالثة ويمكن للطلاب معرفة الكليات المتاحة لطلاب الشعبة العلمية والادبية من خلال هذا الرابط اضغط هنافتح منذ قليل موقع التنسيق نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023 ، للطلاب عقب إعلان الوزارة عنها.

مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة 2023من تنسيق الجامعات 2023

مفاجأة لطلاب الشعبة العلمية من المرحلة الثالثة 2023 يمكن الالتحاق بكليات الآداب والحقوق الخدمة الاجتماعية والتربية الفنية والرياضية بكل سهولة بخلاف طلاب الشعبة الأدبية التي اتيحت لهم بعض كليات التربية الفنية والرياضية ومعهد فني تجاري، ويمكن للطلاب معرفة كافة الاماكن الشاغرة في المرحلة الثالثة من خلال هذا الرابط اضغط هنــــــــــــا .

مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة 2022



تواصل موقع صدى البلد مع الدكتور مجدي حمزة الخبير التربوي لمعرفة مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات 2023 وأكد أن تنسيق 2022 يختلف في الشعبة الأدبية فقط عن تنسيق الجامعات 2023 بسبب تشابه نسب النجاح بالعام الماضي بالإضافة إلى أعداد الناجحين ونسبة المجاميع.

مؤشرات نتيجة المرحلة الثالثة 2023 جاءت كالأتي خاصة في الكليات الأبرز في تنسيق المرحلة الثالثة 2023 لطلاب الشعبة العلمية خدمة اجتماعية 56.5% والحقوق انتساب موجه 559% والآداب انتساب موجه 61% إلى 60% وتربية فنية قد تصل لـ55% وتربية رياضية بنات وبنين 55% ومعهد فني صحي ومعهد فني تمريض والذي سوف يصل إلى 54% أما في الشعبة الأدبية سوف يكون من نصيبهم المعاهد وبعض الكليات مثل تربية رياضية والفني التجاري وتربية نوعية موسيقية دمياط وبعض كليات التربية وسوف ينخفض تنسيق المرحلة الثالثة للشعبة الأدبية مقارنة بالعلمية .

بعض الأماكن الشاغرة للشعبة الأدبية العلمية :

تربية نوعية فنية دمنهور بالنوبارية

تربية (طفولة) جنوب الوادي بالغردقة

آداب انتساب موجه دمنهور

آداب انتساب موجه الزقازيق

آداب انتساب موجه المنصورة

آداب انتساب موجه بني سويف

آداب انتساب موجه المنوفية بشبين الكوم

آداب انتساب موجه طنطا

العالي ترميم الآثار بأبي قير

آداب المنيا

تربية رياضية بنين المنيا

المعهد التكنولوجي العالي للعلوم الصحية التطبيقية بشربين

تربية نوعية سوهاج

المعهد التكنولجى العالى للعلوم الصحية التطبيقية بمدينة بدر (2+2)

السياحة والفنادق تعليم تبادلى أسكندرية

المعهد العالى لتكنولوجيا النقل وردان الجيزة

المعهد الفنى للتمريض بمستشفى وادى النيل

المعهد التكنولوجي العالي للعلوم الصحية التطبيقية بسوهاج (2+2)

المعهد التكنولوجي للتمريض ببني سويف

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة سمنود التكنولوجية

آداب انتساب موجه بور سعيد

المعهد العالى للعلوم الادارية ببنى سويف

مركز التكنولوجيا المتميز بوزارة الصناعة والتجارة الخارجية

السياحة والفنادق تعليم تبادلى حلوان

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة طيبة التكنولوجية

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة بالفيوم - دمو جامعة مصر الدولية التكنولوجية

الكلية التكنولوجية المصرية الألمانية بأسيوط

كلية تكنولوجيا الخدمات الفندقية والسياحية طيبة

تكنولوجيا المصايد والاسماك أسوان

ك.ت. فني لمواد البناء حلوان

ك.ت. فني صناعى اسكندرية

المجمع التكنولوجي المتكامل بالسلام

ك.ت. فني صناعى المطرية

العالي الدولى للغات والترجمة تجمع خامس

الأكاديمية الحديثة بالمعادى نظم معلومات إدارية

العالي للحاسب الآلي ونظم المعلومات الإدارية بأبي قير

تربية رياضية بنات أسيوط

آداب أسيوط

تربية رياضية بنين أسيوط

خدمة اجتماعية تنموية بني سويف

تربية نوعية بور سعيد

آداب انتساب موجه دمياط

المعهد المصري لأكاديمية الإسكندرية نظم معلومات إدارية

الدلتا العالي للحاسبات بالمنصورة لنظم المعلومات الإدارية

تربية رياضية بنين أسوان

ك.ت. فني رى وصرف ومساحه المطرية

آداب انتساب موجه أسوان

تربية نوعية دمياط

تربية (طفولة) الوادي الجديد

أقتصاد منزلى العريش

تربية (طفولة) سوهاج

تربية رياضية بنين طنطا

حقوق انتساب موجه مدينة السادات

معهد القاهرة الجديدة للعلوم الادارية والحاسب الالى بالتجمع الاول (شعبة نظم)

تربية رياضية بنين جنوب الوادي

أقتصاد منزلى المنوفية بشبين الكوم

عالي إدارية ش إدارة أعمال تجمع خامس

العالي للحاسبات بمدينة الشروق شعبة إدارة ومحاسبة

العالي للحاسبات بمدينة الشروق شعبة نظم معلومات إدارية

القاهرة العالي لغات وترجمة فورية بالمقطم

طيبة العالي نظم معلومات طريق سقاره بالهرم

حقوق انتساب موجه جنوب الوادي

آداب انتساب موجه الفيوم

تربية نوعية عين شمس

تربية رياضية بنين كفر الشيخ

معهد العباسية للعلوم التجارية والحاسبات الالية ش(مالية)

أكاديمية أخبار اليوم 6اكتوبر شعبة علوم حاسب رياضة

أكاديمية اخبار اليوم 6 أكتوبر علوم إدارية عربى و إنجليزي

الفني للخدمة الاجتماعية بقنا

خدمة اجتماعية حلوان

تربية رياضية بنات المنصورة

تربية نوعية أسوان

الفني لترميم الآثار بالاقصر

خدمة اجتماعية الفيوم

تربية رياضية بنين حلوان

تربية بني سويف رياضة

تربية المنيا رياضة

آداب جنوب الوادي

آداب الوادي الجديد

خدمة اجتماعية أسوان

تربية أسيوط رياضة

تربية رياضية بنين الإسكندرية

تربية سوهاج رياضة

المعهد العالى للعلوم الادارية بجناكليس – البحيرة

آداب سوهاج

حقوق انتساب موجه حلوان

تربية رياضية بنين الزقازيق

تربية نوعية موسيقية الزقازيق

سياحة وفنادق حلوان بالمنيل

الأكاديمية الدولية لعلوم الإعلام 6 اكتوبر

معهد المنيا العالى للغات

تربية رياضية بنات مدينة السادات

تربية نوعية المنوفية بأشمون

القاهرة العالي إدارة الأعمال ونظم المعلومات بالتجمع الاول

القاهرة العالي (علوم حاسب)قطعة2 م.خدمات البنفسج تجمع اول رياضة

ع.دولى اعلام مدينةالشروق

تربية نوعية موسيقية كفر الشيخ

المعهد العالى لتكنولوجيا الادارة والمعلومات بالمنيا شعبة العلوم التجارية تخصص (ادارة اعمال-محاسبة)

المعهد العالى للغات بأسوان

المعهد العالى لتكنولوجيا الادارة والمعلومات بالمنيا شعبة نظم المعلومات الادارية

ك.ت. فني صناعى قنا

ك.ت. فني صناعى المحله الكبرى

أقتصاد منزلى حلوان

تربية رياضية بنين بنها

حقوق انتساب موجه بنها

تربية نوعية بنها

سياحة وفنادق المنصورة

العالي الكندي تكنولوجيا إدارة تجمع خامس

آداب وعلوم انسانية انتساب موجه قناة السويس بالإسماعيلية

العبور العالي ك21 بطريق بلبيس لنظم المعلومات الإدارية

الفني التجارى باسيوط

الجزيرة العالي شعبة تجارة المقطم

العالي حاسب وادارة ش نظم المعلومات الإدارية الزرقا دمياط

معهد طيبة العالي شعبة علوم حاسب بالمعادى بمصروفات رياضة

العالي الفندقى بالاقصر إيجوث

العالي للاعلام وفنون الاتصال 6 اكتوبر

العالي خدمه اجتماعيه المنصوره

العالي للغات 6 اكتوبر

العالي حاسبات و نظم تجمع أول

العالي إدارة شعبة إدارة ومحاسبة كفر الشيخ

العالي لنظم الحاسب ونظم المعلومات 6 اكتوبر

سياحة وفنادق قناة السويس بالإسماعيلية

معهد المستقبل العالي للدراسات التكنولوجية المتخصصة شـعبة علوم الحاسب رياضة

آداب انتساب موجه بنات عين شمس

الفني التجارى بالروضه

الفني التجارى بقويسنا

آداب و علوم إنسانية انتساب موجه السويس

عالي إدارة وتكنولوجيا ش علوم حاسب كفر الشيخ رياضة

تربية نوعية الفيوم

آداب انتساب موجه كفر الشيخ

عالي علوم إدارية متقدمة وحاسبات ش.(نظم معلومات) ك47 ط اسكندرية

حقوق انتساب موجه أسوان

معهد العباسية للحاسبات الالية والعلوم التجارية - ش ادارة اعمال

معهد العباسية للحاسبات الالية والعلوم التجارية - ش محاسبة

خدمة اجتماعية تنموية انتساب موجه بني سويف

معهد سيناء العالى للدراسات النوعية بمدينة العريش ش. دراسات سياحية وفندقية وارشاد سياحى (بالمقر البديل بالاسماعيلية)

تربية نوعية فنية الفيوم

الفني التجارى ببور سعيد

نظم معلومات ادارية قطاميه

معهد الوادى العالي للعلوم الأدارية قسم تسويق وادارة اعمال

معهد الوادى العالي للعلوم الأدارية قسم علوم مصرفية واستثمار

العالي تسويق شعبة محاسبة تجمع أول

العالي تسويق شعبة تسويق تجمع أول

العالي خدمه اجتماعيه 6 اكتوبر

العالي للسياحة والفنادق بالاسكندريه إيجوث

الإدارة والسكرتارية والحاسب بكلية البنات القبطية بالعباسية إدارة وسكرتارية

الفني التجارى بسوهاج

العالي سياحه وفنادق 6 اكتوبر

تربية نوعية موسيقية بنها

تربية نوعية موسيقية دمياط

المعهد العالى للدراسات الفندقية والسياحية بدمياط الجديدة

تربية نوعية فنية المنصورة بمنية النصر

معهد الألسن العالي شعبة سياحه وفنادق مدينة نصر

سيناء عالي سياحه وفنادق رأس سدر

ك.ت. فني صناعى بئرالعبد شمال سيناء

الفني للفنادق قنا

خدمة اجتماعية انتساب موجه الفيوم

معهد عالي سياحه وفنادق كنج مريوط

العالي للإدارة والحاسب شعبة علوم تجارية برأس البر

الفني التجارى بالعريش

العالي للعلوم التجارية والحاسب شعبة محاسبة بالعريش

العالي سياحه وفنادق بالإسماعيليةايجوث

آداب انتساب موجه الوادي الجديد

خدمة اجتماعية انتساب موجه أسوان

تربية نوعية موسيقية جنوب الوادي

تربية نوعية فنية أسوان

تربية نوعية موسيقية أسوان

تربية نوعية فنية عين شمس

تربية نوعية موسيقية عين شمس

خدمة اجتماعية انتساب موجه أسيوط

تربية نوعية موسيقية المنصورة بميت غمر

المدينة العالي للإدارة والتكنولوجيا شعبة إدارة بشبرامنت

الفراعنة العالي سياحة وفنادق بالمريوطية الهرم

ش.مطاعم فني سياحة مطريه

ش.مطاعم فني سياحة اسكندرية

العالي دراسات نوعية سياحه و فنادق جيزه

تربية نوعية شعبة مسرح تربوى المنصورة

تربية رياضية بنات الوادي الجديد

ش.مطاعم فني سياحة قنا

معهد راية العالى للإدارة والتجارة الخارجية - شعبة محاسبة بدمياط

معهد راية العالى للإدارة والتجارة الخارجية - شعبة التجارة الخارجية بدمياط

المعهد العالى للإدارة والمحاسبة بسوهاج أخميم عربي / انجليزى

المعهد العالي للعلوم الإدارية بأوسيم شعبة نظم معلومات

المتوسط للخدمه الاجتماعية بكفر الشيخ

الإدارة والسكرتارية والحاسب بكلية البنات نظم المعلومات الإدارية

الإدارة والسكرتارية بمصر القديمه

تربية نوعية موسيقية مطروح

المتوسط للخدمه الاجتماعية باسوان

تربية نوعية موسيقية دمنهور بالنوبارية

العالي النوعية سياحه وفنادق وإرشاد السياحي مصر جديده

العالي سياحه وفنادق بالسيوف بالأسكندرية

المتوسط للخدمه الاجتماعية بسوهاج

عالي خدمه إجتماعيه أسوان فرع قنا

العالي خدمه إجتماعيه اسوان

العالي خدمه اجتماعيه سوهاج

العالي خدمه اجتماعيه بنها

حقوق انتساب موجه أسيوط

حقوق انتساب موجه القاهرة

حقوق انتساب موجه عين شمس

حقوق انتساب موجه المنصورة

حقوق انتساب موجه بني سويف

حقوق انتساب موجه الإسكندرية

حقوق انتساب موجه المنوفية بشبين الكوم

تربية العريش رياضة

تربية جنوب الوادي رياضة

تربية رياضية بنين المنصورة

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تربية رياضية بنين المنوفية بشبين الكوم

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