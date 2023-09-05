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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تنسيق الدبلومات الفنية 2023.. مؤشرات القبول بالكليات والمعاهد المتاحة والحد الأدنى

الدبلومات الفنية
الدبلومات الفنية

تنسيق الدبلومات الفنية 2023، ينتظر الكثير من الطلاب  تنسيق الدبلومات الفنية 2023 ويتساءل الطلاب عن الكليات والمعاهد المتاحة لهم، حتى يتسنى لهم الالتحاق بالجامعات الحكومية أو الخاصة المناسبة للدبلومات الفنية من أجل الحصول على شهادة بمؤهل عال.
 

 
 

تنسيق المعاهد والكليات للدبلومات الفنية 2023
 

أعلنت وزارة التعليم العالي ضوابط التنسيق في الجامعات وقبول طللاب الشهادات الفنية وأتيح التسجيل من خلال موقع التنسيق من هنا، لطلاب التخصصات الآتية:

1- دبلوم المدارس الثانوية الفنية (نظام الثلاث سنوات ونظائرها)، وهم طلاب دبلوم المدارس الثانوية الفنية (التجارية – الصناعية – الزراعية – السياحة والفنادق): 60% فأكثر.

2- دبلوم المدارس الثانوية الفنية المُتقدمة نظام الخمس سنوات ودبلوم المعاهد الفنية التابعة لوزارة التعليم العالي ونظائرها وفقًا للتالي :-
 

دبلوم المعاهد الفنية المتوسطة (التجارية- الصناعية- السياحة والفنادق – الخدمة الاجتماعية ) ودبلوم المعاهد المتوسطة الخاصة التابعة لوزارة التعليم العالي: 60% فأكثر.
دبلوم المدارس المتقدمة (التجارية – الصناعية – الزراعية- السياحة والفنادق) نظام الخمس سنوات: 60% فأكثر.
دبلوم السالزيان الدون بوسكو- دبلوم المجمع التكنولوجي المتكامل- مركز التكنولوجيا المتميز: 60% فأكثر.
دبلوم المعاهد الفنية للتمريض شعبة (تمريض) التابعة للجامعات: 75% فأكثر.
وطلاب دبلوم المعاهد الفنية الصحية شعبة (فنيات تمريض) التابعة لوزارة الصحة: 75% فأكثر.
الطلاب الحاصلون على دبلوم المعاهد المتوسطة للخدمة الاجتماعية بمجموع نسبته أقل من 75% حتى 65%، يتم تقديم أوراقهم مباشرة بالمعاهد العالية الخاصة للخدمة الاجتماعية حيث يتم قبولهم بالفرقة الثالثة بهذه المعاهد.
 

تسجيل رغبات الدبلومات الفنية 2023
 

ويتاح تسجيل رغبات الدبلومات الفنية 2023 للطلاب الحاصلين على دبلوم المدارس الفنية نظام (الثلاث – الخمس) سنوات، وفقا للخطوات الآتية:

الدخول إلى موقع التنسيق من هنا وتحديد نوع المؤهل (صناعي / تجارى/ زراعي ....) «ثلاث سنوات أو خمس سنوات».

إدخال رقم الجلوس والرقم السري الخاص به المُدرج باستمارة النجاح.
يظهر للطالب بيان تأكيدي باسمه الثلاثي ورقم جلوسه المقيد في شهادة النجاح، والتأكيد على البيانات باختيار (نعم).
إدخال رغبات القبول بالكليات والمعاهد وفقا للتخصص.
الضغط على حفظ لتسجيل الرغبات، ويمكن للطالب تعديل الرغبات في أي وقت وقبل إعلان النتيجة.
 

تنسيق الدبلومات الفنية 2023.. المعاهد والكليات المتاحة لكل التخصصات 3 و5 سنوات

 

لمعرفة الكليات والمعاهد المتاحة لطلاب الدبلومات الفينة 2023 من خلال هذا الرابط اضغط هنــــــــــــا .
 

 

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