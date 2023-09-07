محامي شيرين: خسرت مليون دولار من سرقة حساباتها على السوشيال.. فيديو

أكد حسام لطفي، محامي الفنانة شيرين عبدالوهاب، أن الفنانة وثقت في أحد الأشخاص كان يعمل مديرا لأعمالها لفترة إلا أنه استولى على قنواتها على مواقع التواصل الاجتماعي بعوائدها، التي تتجاوز المليون دولار، لافتا إلي أنه نشر أغاني لشيرين على تلك الصفحات، وتسبب في مشاكل قضائية بينها وبين الشركة المنتجة.

حرص الفنانة شيرين عبدالوهاب في الدفاع عن حقوقها أمام الشركة المنتجة

وأكد حسام لطفي في مداخلة هاتفية لبرنامج مصر جديدة ، والمذاع عبر فضائية etc، أنه تقدم ببلاغ ضده ، وأنه يخضع للتحقيق لأنها جريمة من جرائم المعلومات وتصل العقوبة فيها للسجن 3 سنوات وتعويض.

وأوضح حسام لطفي ، أن هذا الشخص تعاقد مع شركة أنغامي ونشر أغنية "بحلفلك" بدون الحصول على موافقة منها، وتعاقد مع منصة خاصة بنشر الأغاني مما تسبب في مشكلة لشرين مع الشركة المنتجة.

وشدد على حرص الفنانة شيرين عبدالوهاب في الدفاع عن حقوقها أمام الشركة المنتجة، لأن هذا الشخص والشركة التي تعاقد معها تتهرب من المثول أمام القضاء.