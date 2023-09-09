رئيس القبائل المصرية يترأس ملتقي حوار "بناء الوعي والسلم المجتمعي" بمحافظة الغربية

أعلن ديوان محافظة الغربية اليوم عن تدشين مجلس القبائل والعائلات المصرية حوارا مجتمعيا في إطار مبادرة وطن واحد تحت عنوان "بناء الوعي والسلم المجتمعي" بمسرح المركز الثقافي بطنطا .



يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور طارق راشد رحمي محافظ الغربية والشيخ كامل مطر رئيس مجلس القبائل والعائلات المصرية بحضور كل من الدكتور أسامة الأزهري المستشار الديني رئيس الجمهورية والكاتب الصحفى مصطفي بكري والكاتبة نشوي الحوفي عضو المجلس القومي للمرأة.



الجدير بالذكر أن ذلك اللقاء يشهد حضور عدد من الشخصيات العامة والقيادات التنفيذية وممثلي الجمعيات الأهلية والمجتمع المدني وعدد من مشايخ الطرق الصوفية وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ.