موعد الانخفاض| هذا ما يحدث في سوق الخضار ومصير الأسعار .. تفاصيل

أسعار الخضار في السوق.. يتساءل المواطنون حول أسعار الخضار في السوق، يوميًا، حيث شهدت أسعار بعض سلع الخضار ارتفاعًا ملحوظا في الأيام الماضية، والتي أثارت جدلا واسعًا.

وأصابت زيادة الأسعار، ثلاثة أصناف من الخضار، وهي الطماطم والبطاطس والبصل، والتي تغيرت أسعارها وارتفعت نسبيًا اليوم.

أسعار الخضار اليوم

وجاء سعر الطماطم اليوم بين 15 و20 جنيهًا للكيلو، بينما سعر البامية جاء 35 جنيهًا، وسعر البصل 25 جنيهًا، والبطاطس ب 15 جنيهًا، والخيار ب 12 جنيهًا.

أما سعر الكوسة ب 15 جنيهًا، وسعر الباذنجان ب 8 جنيهًا، وسعر الجزر ب 12 جنيهًا، وسعر الخس ب 3 جنيهًا ونصف للواحدة، والكابوتشا 5 جنيها، والبروكلي 8 جنيها.

أظا عن سعر الكرنب الأحمر والأبيض 8 جنيها، والسبانخ والملوخية 12 جنيها للكيلو، والبطاطس 8 جنيها، وسعر الباذنجان العروس 10 جنيها، والباذنجان الأبيض 8 جنيها والخيار البلدي 12 جنيها.

أما عن سعر البصل اليوم، سجل البصل الأحمر 15 جنيها، والبصل المقور 15 جنيها، والبصل الذهبي 15 جنيها، والفلفل الرومي 20 جنيها.



أسعار الخضار حديث السوشيال ميديا

وتحدث عدد كبير من رواد السوشيال ميديا عن رأيهم تجاه ارتفاع أسعار الخضار، وخاصة ارتفاع أسعار الطماطم والبصل والبطاطس، والذين ارتفعوا نسبيًا في الأيام القليلة.

وتحدث رواد السوشيال ميديا عن مخاوفهم من زيادة أسعار الخضار، وتوقع البعض وصول الخضار إلي 30 جنيهًا، والذي سوف يكون عبئا علي المواطن المصري، وطالبوا بوجود رقابة علي متاجر الخضار والتجار لعدم زيادة الأسعار يوميًا.

عيد الفلاحين

علي جانب أخر، هنأ حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، الفلاحين بعيدهم الخاص، قائلا إنه يجب أن يهنئ الرئيس السيسي في هذا العيد بشكل خاص، خاصة أن الفلاح المصري شهد في عهده العيد بشكل يومي، "إحنا كل يوم في عيد بسبب الرئيس السيسي على الأرض، مش كلام زي زمان، لأن الحكومة المصرية تقدم أدوار جديدة".

وأضاف "أبو صدام"، خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج "اليوم" المذاع من خلال قناة "دي إم سي"، أمس الجمعة، أن كل طلبات الفلاحين التي كان يتم المطالبة بها على مدار السنوات، بدأت تتحقق بشكل فعلي على الأرض من قبل الحكومة المصرية، والقيادة السياسية في الفترة الأخيرة.

وأكد أن الأسعار ستتراجع خلال الفترة المقبلة مع حصد المحصول الجديد.