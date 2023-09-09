إصابة صبي فلسطيني بجروح خطيرة في مواجهات مع الاحتلال شمال الخليل

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، مساء اليوم السبت، بإصابة صبي فلسطيني بجروح خطيرة برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، في مخيم العروب شمال الخليل.

وقالت وكالة "وفا" الفلسطينية، إن جنود الاحتلال أطلقوا الرصاص الحي وقنابل الغاز السام المسيل للدموع صوب عدد من الشبان والأطفال، ما تسبب بإصابة صبي (16عاما) بالرصاص، ونقل من قبل طواقم الإسعاف لتلقي العلاج، كما أصيب عشرات الفلسطينيين بالاختناق جراء استنشاق الغاز السام.

بدورها، قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، إن صبياً أصيب بالرصاص الحي في الظهر والصدر خلال مواجهات في منطقة مخيم العروب، وقامت طواقمها بمحاولات إنعاش القلب والرئتين وجرى نقله إلى مستشفى اليمامة في بيت لحم.